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机率5千万分之1｜美渔船捕获「阴阳」双色龙虾 获捐水族馆展出

即时国际
更新时间：18:40 2026-04-26 HKT
发布时间：18:40 2026-04-26 HKT

据《合众国际社》（UPI）等外媒报道，美国麻萨诸塞州一间渔业公司，近日捕获一只极为罕见、身体呈完美对称「双色」的龙虾，其出现机率仅约五千万分之一。该公司已决定将这只「天选之虾」捐赠予科学水族馆，作公开展览及研究之用。

基因变异致「阴阳色」

涉事的韦尔弗利特贝类公司（Wellfleet Shellfish Company）指出，旗下渔船「蒂莫西·麦可号」于本月16日，在科德角（Cape Cod）附近海域，捕获这只身体一半为橙色、一半为黑色的龙虾。

业者解释，龙虾出现这种「阴阳色」的情况，是由于极为罕见的基因变异所致，估计其在自然界中出现的机率，仅约五千万分之一。

「刀下留虾」 捐赠水族馆

考虑到其极高的稀有性和科研价值，公司决定「刀下留虾」，将其捐赠给麻州著名的伍兹霍尔科学水族馆（Woods Hole Science Aquarium）。

由于该水族馆目前正在进行翻修工程，这只珍贵的双色龙虾，将暂时交由美国国家海洋及大气局（NOAA）位于伍兹霍尔的海洋生物实验室代为照顾，待场馆重开后，再正式与公众见面。

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