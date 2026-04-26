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日岩手县山火失控焚烧5日 居民叹：大火比海啸更绝望

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更新时间：18:05 2026-04-26 HKT
发布时间：18:04 2026-04-26 HKT

日本北部岩手县大槌町的山林大火已连续焚烧五日，火势至今仍未受控。这座曾在2011年东日本大地震海啸中遭受重创的沿海小镇，如今再度面临严峻灾难。当局已动员逾1500名消防及自卫队人员投入灌救，并向超过3200名居民发出疏散令。

火场面积逾千公顷 三分一居民撤离

据路透等外媒报道，这场山火自上周三起开始燃烧，受干燥天气及强风影响，火势迅速蔓延。截至周日（27日）清晨，受灾面积已扩大至1373公顷。由于火场逼近民居，当局已对镇内1541户、共计3233名居民发出撤离令，人数约占该镇总人口的三分之一。

大槌町在2011年的「311大地震」海啸中，有近十分之一的人口不幸遇难或失踪。如今再遭祝融之灾，对当地居民无疑是再一次沉重打击。

居民：火灾将一切化为乌有

大槌町町长平野公三在记者会上表示，虽然自卫队已出动直升机从空中洒水，但极端干燥的气候与阵风，持续助长火势，令灌救工作变得极为困难。

一名正在避难的74岁居民小松义感慨道：「海啸过后或许还会留下些什么，但大火一旦烧过，一切都将化为乌有。」这番话道出了居民面对无情大火的无力与绝望。

根据日本气象厅预测，该地区未来两日均无降雨机会，最快要等到周二才可能有短暂阵雨，对灭火行动构成严峻挑战。目前，山火的起因仍在调查中。日本消防厅则指，暂时仅录得一宗在避难所内跌倒的轻伤报告，未有重大伤亡。

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