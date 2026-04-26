泽连斯基访阿塞拜疆签安全及能源合作协议 称愿恢复与俄谈判

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）周六在阿塞拜疆首都巴库与阿塞拜疆总统阿利耶夫（Ilham Aliyev）签署多项涉及安全及能源合作的协议，并就军工合作展开讨论。

路透社报道，自2月底美以空袭伊朗引发中东最新一轮冲突以来，多个国家寻求乌克兰的帮助和技术支持，以协助击落伊朗的远程无人机。泽连斯基表示，双方已签署与军工合作相关的协议。

乌克兰总统泽连斯基与阿塞拜疆总统阿利耶夫签署多项涉及安全及能源合作的协议。路透社

阿利耶夫则表示，两国在军工产业合作方面「前景广阔」，双方亦讨论共同生产国防装备的可能性，但未明确确认已签署具体军事协议。

另一方面，泽连斯基亦寻求重启与俄罗斯的和平谈判。他称，曾与阿利耶夫讨论在阿塞拜疆举行俄乌会谈的可能性，并表示若俄方愿意透过外交途径解决冲突，乌方愿意参与下一轮谈判。