泽连斯基访阿塞拜疆签安全及能源合作协议 称愿恢复与俄谈判
更新时间：05:33 2026-04-26 HKT
发布时间：05:33 2026-04-26 HKT
发布时间：05:33 2026-04-26 HKT
乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）周六在阿塞拜疆首都巴库与阿塞拜疆总统阿利耶夫（Ilham Aliyev）签署多项涉及安全及能源合作的协议，并就军工合作展开讨论。
路透社报道，自2月底美以空袭伊朗引发中东最新一轮冲突以来，多个国家寻求乌克兰的帮助和技术支持，以协助击落伊朗的远程无人机。泽连斯基表示，双方已签署与军工合作相关的协议。
阿利耶夫则表示，两国在军工产业合作方面「前景广阔」，双方亦讨论共同生产国防装备的可能性，但未明确确认已签署具体军事协议。
另一方面，泽连斯基亦寻求重启与俄罗斯的和平谈判。他称，曾与阿利耶夫讨论在阿塞拜疆举行俄乌会谈的可能性，并表示若俄方愿意透过外交途径解决冲突，乌方愿意参与下一轮谈判。
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