马里全境遭受武装攻击 首都巴马科爆发激烈交火

西非国家马里军方周六（25日）表示，多个身分不明的武装恐怖分子当天清晨同步对全国多处军事据点发动攻击，包括首都巴马科（Bamako）在内的主要城市均传出交火，战斗截至目前仍在持续。

综合外媒报道，马里武装部队（FAMa）声明称，安全部队已经投入行动反击，呼吁民众保持冷静与警戒。目击者与媒体报导指出，巴马科多个地区传出密集枪声与爆炸声，包括靠近巴马科国际机场（Modibo Keïta International Airport）一带，有重型武器与自动步枪交火。军营、检查哨与首都周边的军事重镇卡提（Kati）亦遭到攻击。

此外，北部大城加奥（Gao）、中部的塞瓦雷（Sévaré）等地也传出冲突，甚至可能波及东北部与分离主义势力相关的基达尔（Kidal）一带。

目前尚未经证实的消息指出，国防部长卡马拉（Sadio Camara）官邸附近曾出现汽车炸弹攻击。不过截至目前，官方尚未公布伤亡人数，也未有任何组织出面承认犯案。

本次攻击模式与过去数年活跃于当地的圣战组织伊斯兰与穆斯林支持组织（JNIM）相似，隶属于基地组织（Al Qaeda）体系，过去多次发动跨区协同攻击，目标锁定军事据点与补给线，意图削弱政府控制力。

自2012年以来，马里长期陷入多方武装冲突，涉及圣战组织、图阿雷格（Tuareg）分离势力与各类民兵。2020年至2021年间连续政变后，军政府掌权，并逐步与西方国家决裂，转向与俄罗斯安全力量合作。然而即使展开多次军事行动，安全局势仍未见根本改善，反而出现攻击频率升高的趋势。

这波全国性攻击显示武装势力仍具备跨区动员与打击能力，也再次暴露军政府在维稳与治理上的压力。