六本木公寓命案｜47岁男杀同居女友潜逃马来西亚落网 今引渡回东京

47岁日本籍男子高桥伸明2018年在东京六本木的公寓内残忍杀害同居女友，案发后立即逃往马来西亚，并被国际刑警组织列入红色通缉令名单。他在2025年因持有毒品在马来西亚被捕，尽管他以假身分活动，警方透过DNA确认他就是在日本犯下杀人罪的凶手。他在本周五服刑期满后，周六即被引渡回日本面对谋杀指控。

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东京警视厅搜查1课25日宣布，成功逮捕47岁男子高桥伸明，此人涉嫌于2018年10月11日至12日间，在东京六本木的公寓内杀害当时29岁的同居女友巴莱塔久美（Baretta Kumi）。

根据警方调查，高桥伸明疑似以钝器多次攻击女友，使其严重脑损伤不治身亡。巴莱塔久美户籍登记于横滨市青叶区梅丘，但案发时与高桥同居于案发公寓。警方在现场发现一个铁哑铃，研判极可能即为行凶的凶器。

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高桥在案发后立即逃亡至马来西亚，东京警视厅于2019年6月取得杀人罪逮捕令，并委托国际刑警组织展开跨国追缉。然而此后数年，高桥几乎从人间蒸发。

去年高桥因涉嫌持有毒品，在马来西亚落网，当地警方发现他持有缅甸籍假护照，经指纹比对、脸部辨识及DNA鉴定等多重程序，最终确认他实际上就是高桥伸明，遂通知日本警方高桥伸明已落网。他因毒品相关罪名在马来西亚服刑，4月24日刑满出狱后，随即强制遣返日本。

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东京警视厅侦查人员日前亲赴当地接人，4月25日正式将他带回日本，同日完成逮捕程序。面对警方讯问，高桥伸明态度强硬地表示「没有任何话要说」，全盘否认杀人指控。

日媒当年报道，高桥伸明在逃往马来西亚前曾致电友人剖白说：「六本木事件是我干的。我很抱歉。我还没理清思绪，所以无法做出决定（自首）。」据他是半犯罪团伙成员，拥有多间餐厅，在六本木一带人脉广泛。