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猎人反成猎物 | 美富豪非洲狩猎小羚羊 遭5头母象突袭踩死

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更新时间：13:06 2026-04-25 HKT
发布时间：13:06 2026-04-25 HKT

美国加州一名75岁富豪在中非国家加篷捕猎黄背小羚羊期间，突然遇上带著一只幼象的5头母象，象群认为受到威胁而冲向他及一名同行猎人向导，富豪当场遭踩踏致死，同行的猎人向导亦身受重伤。

事发于本月17日，被踩死的富豪是太平洋农业土地公司（Pacific AgriLands）的老板多西奥（Ernie Dosio），在加州莫德斯托管理1.2万英亩的葡萄园，并为葡萄酒制造商提供设备和融资服务。

多西奥过去和战利品合照。X@75secondes
多西奥过去和战利品合照。X@75secondes
加篷的森林栖息著约9.5万头森林象。美联社
加篷的森林栖息著约9.5万头森林象。美联社
森林象被认为是极度濒危物种。路透社
森林象被认为是极度濒危物种。路透社

花31万参加森林狩猎行程

多西奥友人透露，他从能拿得起步枪的时候就开始打猎了，所有狩猎行程均在严格许可下进行，程序合法，并以控制动物数量的保育名义登记。

多西奥花费4万美元（31.24万港元），参加今次加篷洛佩－奥坎达（Lope-Okanda）雨林的狩猎行程，目标是行踪难以捉摸的黄背小羚羊，却意外遇到带著一只幼象的5头母象，大象们感到受威胁，立即冲向多西奥与同行的专业猎人。

护幼母象群突发动攻击

即使专业猎人持有高功率步枪，仍被当场撞飞并身受重伤，步枪也在混乱中遗失。象群随后转而攻击仅持霰弹枪、惊恐万分的多西奥，最终将他踩踏致死。

负责组织狩猎之旅的旅行社Collect Africa证实多西奥遭踩踏身亡，美国大使馆正在协调将其遗体运回加州的事宜。

家中收藏数百件战利品标本

多西奥在非洲及美国猎杀不少动物，其家中战利品室收藏数百件猎物标本，当中包括大象、狮子、犀牛、水牛、熊、鳄鱼、斑马、豹及鹿，是加州萨克拉门托狩猎俱乐部（Sacramento Safari Club）的知名人物。

加篷的森林栖息著约9.5万头森林象，占该物种全球族群的大多数，而森林象被认为是极度濒危物种。

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