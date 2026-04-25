Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势 | 伊朗推友好国家免费通行霍尔木兹 俄罗斯获优先豁免

即时国际
更新时间：09:06 2026-04-25 HKT
发布时间：09:06 2026-04-25 HKT

伊朗拟对友好国家免除霍尔木兹海峡的通行费，其中俄罗斯被列为优先对象，获免除费用。早前有报道指，伊朗曾提及的友好国家除俄罗斯外，还包括中国、印度、巴基斯坦以及伊拉克

伊朗驻俄罗斯大使贾拉里（Kazem Jalali）周五（24日）证实，德黑兰正研究对友好国家提供豁免收费措施，其中俄罗斯免于支付通过霍尔木兹海峡的通行费。

相关新闻：
伊朗局势｜伊军向3货轮开火并实施扣押 交战后首次 议长：不可能重开霍峡

目前伊朗正逐渐收紧针对霍尔木兹海峡的管理。路透社
目前伊朗正逐渐收紧针对霍尔木兹海峡的管理。路透社
霍尔木兹海峡承载全球约五分之一的石油与天然气运输。路透社
霍尔木兹海峡承载全球约五分之一的石油与天然气运输。路透社

传中印巴伊拉克列友好国家

贾拉里接受俄罗斯媒体俄新社（RIA Novosti）访问时指出，伊朗外交部目前正推动相关政策，针对例如俄罗斯这类友好国家。但贾拉里也坦言，未来发展仍存在不确定性。

3月下旬有报道指出，伊朗曾提及的友好国家除俄罗斯外，还包括中国、印度、巴基斯坦以及伊拉克，另据称菲律宾也与伊朗达成协议。

目前伊朗正逐渐收紧针对霍尔木兹海峡的管理，根据先前报道，德黑兰已要求通过该海峡的船只须事先向革命卫队安排缴费，可能采加密货币或人民币支付。同时，伊朗亦考虑立法，正式对通行船只征收费用。

首笔通行费已存入央行

4月23日，伊朗中央银行证实，已收到霍尔木兹海峡「过境费」的首笔收入，以现金存入银行帐户。据伊朗国会副议长哈吉巴巴伊称，这些资金以「安全和保险费」的名义向经伊朗授权通过该海峡的商船和油轮收取，并已存入银行帐户。这些过境费的金额不固定，根据货物类型、吨位以及每次航行的「安全风险等级」计算，一些报告称，每艘超级油轮的过境费高达200万美元（约1562万港元）。

自2月28日美国与以色列对伊朗展开空袭，引爆中东战火以来，霍尔木兹海峡航运受到严重干扰。该水道承载全球约五分之一的石油与天然气运输，局势紧张已对国际能源市场造成冲击，并引发对长期经济影响的忧虑。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
施明离世掀李氏家族内斗  九龙塘祖屋「涵碧别墅」价值曝光  豪宅曾成杨思琦分手导火线？
施明离世掀李氏家族内斗  九龙塘祖屋「涵碧别墅」价值曝光  豪宅曾成杨思琦分手导火线？
影视圈
15小时前
港式西餐厅「椰林阁」东山再起！逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
「椰林阁」东山再起？逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
饮食
14小时前
旺角利苑酒家突结业！开业46年曾获米芝莲二星殊荣 员工愕然：明明好生意......
旺角利苑酒家突结业！开业46年曾获米芝莲二星殊荣 员工愕然：明明好生意......
饮食
21小时前
正义女神丨番外篇再证佘诗曼超强吸金力 带挈两个星二代契仔揾真银 陈山聪「搲捞」输畀囝囝？
正义女神丨番外篇再证佘诗曼超强吸金力 带挈两个星二代契仔揾真银 陈山聪「搲捞」输畀囝囝？
影视圈
16小时前
陈小春被爆「塞纸条」撩名模上房  「反派男神」兰桂坊约炮失威  被嫌年纪大「吃不下」
陈小春被爆「塞纸条」撩名模上房  「反派男神」兰桂坊约炮失威  被嫌年纪大「吃不下」
影视圈
23小时前
李泳豪不满老婆被李泳汉针对？施明丧礼前突公开2022年婚礼片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
李泳豪不满老婆被李泳汉针对？施明丧礼前突公开2022年婚礼片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
影视圈
18小时前
吴业坤离巢｜年初先夺「飞跃进步男艺员」  曾两封叱咤「我最喜爱的男歌手」  同193合照曾被雪藏？
吴业坤离巢｜年初先夺「飞跃进步男艺员」  曾两封叱咤「我最喜爱的男歌手」  同193合照曾被雪藏？
影视圈
11小时前
深圳全新观光巴士！地铁站直达「天空之城」云海公园 长者车费半价优惠
深圳全新观光巴士！地铁站直达「天空之城」云海公园 长者车费半价优惠
旅游
15小时前
施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底  大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同  Agnes点解受大伯针对？
施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底  大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同  Agnes点解受大伯针对？
影视圈
2026-04-23 17:11 HKT
消委会测试10款洗衣干衣机 三款获4星评级 Miele表现全能 西门子性价比高
消委会测试10款洗衣干衣机 Miele表现全能、惠而浦/西门子性价比最高 同获4星评级
食用安全
19小时前