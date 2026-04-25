伊朗局势 | 伊朗推友好国家免费通行霍尔木兹 俄罗斯获优先豁免

伊朗拟对友好国家免除霍尔木兹海峡的通行费，其中俄罗斯被列为优先对象，获免除费用。早前有报道指，伊朗曾提及的友好国家除俄罗斯外，还包括中国、印度、巴基斯坦以及伊拉克

伊朗驻俄罗斯大使贾拉里（Kazem Jalali）周五（24日）证实，德黑兰正研究对友好国家提供豁免收费措施，其中俄罗斯免于支付通过霍尔木兹海峡的通行费。

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目前伊朗正逐渐收紧针对霍尔木兹海峡的管理。路透社

霍尔木兹海峡承载全球约五分之一的石油与天然气运输。路透社

传中印巴伊拉克列友好国家

贾拉里接受俄罗斯媒体俄新社（RIA Novosti）访问时指出，伊朗外交部目前正推动相关政策，针对例如俄罗斯这类友好国家。但贾拉里也坦言，未来发展仍存在不确定性。

3月下旬有报道指出，伊朗曾提及的友好国家除俄罗斯外，还包括中国、印度、巴基斯坦以及伊拉克，另据称菲律宾也与伊朗达成协议。

目前伊朗正逐渐收紧针对霍尔木兹海峡的管理，根据先前报道，德黑兰已要求通过该海峡的船只须事先向革命卫队安排缴费，可能采加密货币或人民币支付。同时，伊朗亦考虑立法，正式对通行船只征收费用。

首笔通行费已存入央行

4月23日，伊朗中央银行证实，已收到霍尔木兹海峡「过境费」的首笔收入，以现金存入银行帐户。据伊朗国会副议长哈吉巴巴伊称，这些资金以「安全和保险费」的名义向经伊朗授权通过该海峡的商船和油轮收取，并已存入银行帐户。这些过境费的金额不固定，根据货物类型、吨位以及每次航行的「安全风险等级」计算，一些报告称，每艘超级油轮的过境费高达200万美元（约1562万港元）。

自2月28日美国与以色列对伊朗展开空袭，引爆中东战火以来，霍尔木兹海峡航运受到严重干扰。该水道承载全球约五分之一的石油与天然气运输，局势紧张已对国际能源市场造成冲击，并引发对长期经济影响的忧虑。