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哥国双胞胎生父竟非同一人？专家拆解极罕生物学奇闻

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更新时间：08:53 2026-04-25 HKT
发布时间：08:53 2026-04-25 HKT

双胞胎竟然可以「同母异父」？哥伦比亚发生一宗极为罕见的生物学奇闻。一名女子在生下双胞胎两年后，向哥伦比亚国立大学实验室申请亲子鉴定，结果震惊各界：这对双胞胎的父亲竟然分别是两名不同的男子。

DNA鉴定揭真相 生父另有其人

据英国广播公司（BBC）报道，这宗令人啧啧称奇的个案始于2018年。当时哥伦比亚国立大学的人口遗传学和身分鉴定实验室接获一名女子的申请，研究人员随即提取该女子、这对双胞胎以及一名「疑似父亲」男子的DNA进行比对。

哥伦比亚一名女子在生下双胞胎两年后，向哥伦比亚国立大学实验室申请亲子鉴定，结果震惊各界。Alamy示意图
哥伦比亚一名女子在生下双胞胎两年后，向哥伦比亚国立大学实验室申请亲子鉴定，结果震惊各界。Alamy示意图
DNA测试结果显示，这对双胞胎的父亲竟然分别是两名不同的男子。
DNA测试结果显示，这对双胞胎的父亲竟然分别是两名不同的男子。
这种同母异父的双胞胎称为「异父复孕」，这种情况非常罕见，全球仅有20多宗案例。Alamy 示意图
这种同母异父的双胞胎称为「异父复孕」，这种情况非常罕见，全球仅有20多宗案例。Alamy 示意图

鉴定结果令专家大感震惊：该男子的DNA虽与其中一名孩子完全吻合，证实为亲生父子，但与另一名孩子的DNA却毫不相符，显示另一名双胞胎成员的生父另有其人。

料短时间内与两男发生关系致受精

遗传学家乌萨肯（William Usaquén）对此现象解释指，这种被称为「异父复孕」（Heteropaternal Superfecundation）的情况，通常发生在女性排卵期间，于极短时间内先后与两名不同男性发生性关系。

乌萨肯进一步分析，正常情况下，女性排卵后若其中一颗卵子受精，其余卵子通常会死亡。然而，若另一颗卵子能异常存活24至36小时，便有机会在不影响首名男子精子的前提下，再与第二名男性的精子受精，从而形成同母异父的双胞胎。

专家坦言，虽然这种情况在生物学理论上可行，但在现实中能见到真实个案，依然感到非常震撼及不可思议。

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