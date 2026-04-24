Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

苏州APEC｜日本经产相拟5月访华出席部长会议 「台湾有事」论后首次

即时国际
更新时间：21:38 2026-04-24 HKT
发布时间：21:38 2026-04-24 HKT

共同社报道，日本政府拟派经济产业相赤泽亮正出席5月20至23日在江苏苏州召开的亚太经合组织（APEC）贸易部长会议，目前正就此展开协调。这是去年11月日本首相高市早苗发表「台湾有事」论后，首次传出日本阁僚访华计划。

中日关系仍然紧张，但近期接连传出日本经济团体有意访华。据报道，日本经济同友会计划5月访华，日中经济协会也计划在上海等地考察企业。前众院议长河野洋平担任会长的日本国际贸易促进协会的代表团拟于6月访问北京。

高市去年11月在国会作出了台湾有事「可能构成存亡危机事态」的答辩。中方对此强烈不满，今年1月加强了对日出口管理，并呼吁中国公民避免赴日旅游。高市声称「对与中国的对话持开放态度」，但至今看不到双边关系改善的迹象。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
旺角利苑酒家突结业！开业46年曾获米芝莲二星殊荣 员工愕然：明明好生意......
旺角利苑酒家突结业！开业46年曾获米芝莲二星殊荣 员工愕然：明明好生意......
饮食
11小时前
李泳豪不满老婆被李泳汉针对？施明丧礼前突公开2022年婚礼片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
李泳豪不满老婆被李泳汉针对？施明丧礼前突公开2022年婚礼片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
影视圈
7小时前
将军澳婆婆疑堕电骗案 ATM前开视像电话按指示过数 街坊合力及时制止 骗徒5字哀嚎无补于事｜Juicy叮
将军澳婆婆疑堕电骗案 ATM前开视像电话按指示过数 街坊合力及时制止 骗徒5字哀嚎无补于事｜Juicy叮
时事热话
7小时前
涉于红山半岛单位内袭击妻子 男子否认袭击罪 妻供称遭辱骂「屋邨妹」及拳打头部
01:47
男子涉于红山半岛寓所袭妻 妻供称夫遭银行解雇情绪暴躁 对其辱骂「屋邨妹」及拳打头部
社会
9小时前
陈小春被爆「塞纸条」撩名模上房  「反派男神」兰桂坊约炮失威  被嫌年纪大「吃不下」
陈小春被爆「塞纸条」撩名模上房  「反派男神」兰桂坊约炮失威  被嫌年纪大「吃不下」
影视圈
13小时前
30出头夫妇拥26物业 年收租逾250万 三年半狂扫低水盘 极致悭家拒买自住楼
30出头夫妇拥26物业 年收租逾250万 三年半狂扫低水盘 极致悭家拒买自住楼
海外置业
8小时前
施明离世掀李氏家族内斗  九龙塘祖屋「涵碧别墅」价值曝光  豪宅曾成杨思琦分手导火线？
施明离世掀李氏家族内斗  九龙塘祖屋「涵碧别墅」价值曝光  豪宅曾成杨思琦分手导火线？
影视圈
5小时前
马会主席廖长江（右二）及其太太（左一）获「赛马会社区七人榄球计划」受惠者致谢。
马会以榄球连系社区
社会资讯
2026-04-22 18:00 HKT
TVB周年报告曝光艺员排位揭陈炜夺视后机率？陈豪高海宁靠边站 有视帝「失踪」疑将离巢
TVB周年报告曝光艺员排位揭陈炜夺视后机率？陈豪高海宁靠边站 有视帝「失踪」疑将离巢
影视圈
10小时前
施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底  大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同  Agnes点解受大伯针对？
施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底  大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同  Agnes点解受大伯针对？
影视圈
2026-04-23 17:11 HKT