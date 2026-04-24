苏州APEC｜日本经产相拟5月访华出席部长会议 「台湾有事」论后首次

共同社报道，日本政府拟派经济产业相赤泽亮正出席5月20至23日在江苏苏州召开的亚太经合组织（APEC）贸易部长会议，目前正就此展开协调。这是去年11月日本首相高市早苗发表「台湾有事」论后，首次传出日本阁僚访华计划。

中日关系仍然紧张，但近期接连传出日本经济团体有意访华。据报道，日本经济同友会计划5月访华，日中经济协会也计划在上海等地考察企业。前众院议长河野洋平担任会长的日本国际贸易促进协会的代表团拟于6月访问北京。

高市去年11月在国会作出了台湾有事「可能构成存亡危机事态」的答辩。中方对此强烈不满，今年1月加强了对日出口管理，并呼吁中国公民避免赴日旅游。高市声称「对与中国的对话持开放态度」，但至今看不到双边关系改善的迹象。