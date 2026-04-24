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美印关系｜特朗普转发贴文称印度「鬼地方」　新德里批品味低劣

即时国际
更新时间：19:45 2026-04-24 HKT
发布时间：19:45 2026-04-24 HKT

美国总统特朗普23日在其自家社交平台Truth Social转发一篇文章，内容提及印度是「鬼地方」（hellhole）。印度对此强烈不满，印度外交部指相关言论资讯不足、不恰当且品味低劣。美国民主党议员也斥特朗普冒犯无知。

综合《卫报》、法新社等报道，特朗普转发了保守派播客主持人萨维奇（Michael Savage）的长篇谈话逐字稿，内容抨击美国宪法赋予在美出生者公民身份的相关权利。文中指控在科技业工作的印度移民不愿聘用本土出生的美国白人，还错误声称印度移民英语能力不足。

特朗普转发批评移民的超长文章。
特朗普转发批评移民的超长文章。

特朗普也发布附上萨维奇发表上述言论的影片，并写到：「一个孩子在这里出生就自动取得公民身份，然后他们就把整个家族从中国、印度，或者地球上某个鬼地方全带过来」。

对此，印度外交部发言人贾斯瓦（Randhir Jaiswal）公开回应称，相关言论显然是资讯不足、不恰当且品味低劣，完全不符合印美关系的现实，「印美关系长久以来建立在相互尊重与共同利益的基础之上」。

特朗普转发文章指印度是「鬼地方」。
特朗普转发文章指印度是「鬼地方」。

美国国内也有声音表达不满。父母均为印度移民的民主党众议员贝拉（Ami Bera）批评，特朗普的贴文冒犯无知，有损其所担任职位的尊严，且生来便身处财富与特权之中，从未像许多移民家庭那样必须艰苦打拚。

特朗普一直将全面打击移民作为其标志性政策，目前已把矛头指向印度科技业工作者常用的签证。这篇争议贴文发布的时间点相当敏感，美国国务卿鲁比奥（Marco Rubio）预计下个月访问印度，正是为了缓和两国近期升温的紧张局势。

特朗普与印度的争端，与历任美国总统数十年来努力避免摩擦的作法形成鲜明对比；美国决策者一直把印度视为制衡对手中国的重要力量。

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