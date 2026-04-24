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zoom｜日本音乐设备商告网上会议平台侵犯商标权 法院判胜诉获赔800多万

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更新时间：16:30 2026-04-24 HKT
发布时间：16:30 2026-04-24 HKT

日本电子音乐设备制造商Zoom入禀，指控美国线上会议系统Zoom的标志与其商标过于相似，构成商标侵权。东京地方法院周五裁定其胜诉，线上会议系统zoom营运商及日本经销商合共须赔偿内的两家公司需支付总计超过1.8亿日圆（约883万港元）的赔偿金。

电子音乐设备制造商Zoom于2006年在日本注册商标。 fb / 株式会社ズーム
电子音乐设备制造商Zoom于2006年在日本注册商标。 fb / 株式会社ズーム
电子音乐设备制造商Zoom于2006年在日本注册商标。 fb / 株式会社ズーム
电子音乐设备制造商Zoom于2006年在日本注册商标。 fb / 株式会社ズーム

总部位于东京的电子音乐设备制造商Zoom，于2006年在日本专利局注册了其标志商标。其声称因新冠疫情爆红的网上会议系统Zoom标志与其商标过份相似构成侵犯商标权，2021提出诉讼，要求对方禁止使用、移除该标志并赔偿损失。

美国公司辩称，Zoom的标志颜色和设计，与原告商标有明显的视觉差异。

网上会议系统Zoom因新冠疫情爆红，至今被广泛使用。 Zoom support
网上会议系统Zoom因新冠疫情爆红，至今被广泛使用。 Zoom support

东京地方法院法官涩谷胜海24日裁定，Zoom美国公司须赔偿约1.66亿日圆，其日本经销商则赔偿约1,600万日圆。但法院并未颁令禁止线上会议系统继续使用该商标。

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