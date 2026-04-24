婚前恶作剧 | 佛罗伦斯女游客攀喷泉雕像 图摸生殖器遭依法追究

意大利文艺复兴名城佛罗伦斯上周六（18日）发生游客破坏地标雕像事件，引发舆论关注。一名28岁女游客疑为搞婚前恶作剧，攀爬市中心著名雕塑，试图触摸其生殖器官，遭警方依法指控损害文化资产。当局表示，雕像因女游客行径受损，估计维修费用约为5000欧罗（约4.55万港元），将依法追究责任。

事发于领主广场（Piazzadella Signoria）的海神喷泉。该喷泉由雕塑家阿曼纳提（Bartolomeo Ammannati）于1559年创作，具有重要历史与艺术价值。雕像中央为罗马海神涅普顿（Neptūnus），底座配有马匹与战车造型，整体构图以海神驾驭战车为主轴，象征海洋的力量与统治。是当地代表性地标之一。

海神雕像于1559年创作。美联社

海神喷泉由雕塑家阿曼纳提于16世纪创作，具有重要历史与艺术价值。美联社

佛罗伦斯领主广场是著名观光景点。维基网站

友人怂恿下攀爬

该名女游客即将在当地举行婚礼，疑似在友人起哄下攀上雕像，过程中踩踏马匹雕塑并抓住装饰浮雕以防滑落。警方当场制止并将其带离现场，并依破坏艺术与建筑资产罪名提出指控。

她事后坦承，自己为了婚前恶作剧才攀爬古迹。经专家检视，雕塑马匹腿部与部分装饰受损，虽然轻微，但仍需修复，维修费用约为5000欧罗。该名女游客的身份及国籍未有公开。

雕塑轻微受损 维修费估计5000欧罗

类似事件近年屡见不鲜，早在2005年，就曾有游客攀爬该雕像导致损坏，促使当局加装监视设备。2023年亦有外国游客为拍照攀爬，造成更严重破坏；同年夏季，还有人试图攀登大卫像复制品，引发安全疑虑。

佛罗伦斯艺术文物办公室主任卡塞利（Giorgio Caselli）直言，近年攀爬古迹或艺术品的挑战已成一股歪风，他批评此类行为「无知与肤浅」，呼吁各界对文化遗产保持应有的尊重与敬意。