生擒马杜罗 | 美特种兵押注$25万赢$312万 涉内幕交易被捕

美国特种部队今年1月3日对委内瑞拉首都加拉加斯发动突袭，逮捕时任总统马杜罗及其妻子弗洛雷斯，并将他们迅速押送至纽约，面对毒品走私指控审讯，震惊全球。现时却传出一名参与该突袭行动的特种部队士兵，竟涉嫌利用职务之便获取内幕消息，在知名的预测市场平台疯狂下注「马杜罗下台」，大赚逾40万美元（逾312万港元），目前已遭到逮捕并起诉。而总统特朗普回应时表示，对地缘政治事件被拿来下注的趋势感到担忧。

根据周四（23日）解密的起诉书显示，隶属于美国特种部队的陆军军士长范戴克（Gannon Ken Van Dyke），涉嫌于去年12月底在知名的预测市场平台Polymarket开户。当时他针对马杜罗是否会在今年1月底前「下台」的预测，重金押注了约3.2万美元（25万港元）。

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有美军在Polymarket平台疯狂下注「马杜罗下台」，大赚逾40万美元。美联社

有美军在Polymarket开户，进行内幕交易。路透社

一名参与抓捕马杜罗（图）的特种士兵因涉及内幕交易被捕。X@JimLaPorta

马杜罗被美军抓捕，竟扯出有美军进行内幕交易获利。X@MilitaryCooI

参与抓捕马杜罗 预测市场平台疯狂下注

调查指出，这笔赌注在当时被视为胜算极低的冷门项目，但范戴克显然胜券在握。从12月27日到1月2日期间，他前后共下了13笔赌注；惊人的是，就在他最后一次下注后的几小时，美军便在当天深夜发动突袭，成功逮捕马杜罗。

范戴克2008年加入陆军，2023年升任军士长，为派驻在布拉格堡（Fort Bragg）的现役军人，目前面临5项刑事指控，包括非法使用机密政府资讯谋取私利、窃取非公开政府资讯、商品诈欺、电讯诈欺及非法金钱交易。他将在北卡罗莱纳州首度出庭，法院案卷显示，目前尚未有律师为其辩护。若所有罪名成立，他最高可被判处50年监禁。

去年底在Polymarket开户

检方发现，范戴克在获取超过40万美元的利润后，手法相当谨慎。他先将资金汇入国外的加密货币金库，最后才转存至个人网络券商帐户。这宗涉及「绝对决心行动」（Operation Absolute Resolve）的异常交易规模庞大，几乎在获利当时就引起了执法部门的追踪。

纽约南区联邦检察官克莱顿（Jay Clayton）针对此案发表严正声明，强调受托守护国家机密的人员，有责任保护军事同袍与国家安全，绝不能将相关资讯当作个人发财的工具。

事实上，美国有线新闻网（CNN）上月就曾引述知情人士说法，指联邦检察官正在调查涉及马杜罗的预测交易。曼克顿联邦检察官办公室的证券与商品欺诈小组，也在上月与Polymarket平台代表会面了解情况。

特朗普：整个世界变赌场！

对此，总统持朗普也表达看法，他对于地缘政治事件被拿来下注的趋势感到担忧。被问及此案时，他表示不熟悉细节，但将此情况比喻为棒球名将罗斯（Pete Rose）曾因赌博遭禁赛的事件。他说：「这就像罗斯押注自己的球队一样。」

被追问是否担心与伊朗战争相关的赌注时，特朗普表示这是全球性问题。他说：「不幸的是，我认为整个世界某种程度上已变成一个赌场。」他并指出这类投注「在全球各地都在发生」，他对此并不满意。