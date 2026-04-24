美购物中心美食广场爆枪击 酿1死5伤 职员顾客纷逃命 　　

美国路易斯安那州首府巴吞鲁日市一间购物中心发生枪击案，造成1人死亡，5人受伤。警方已逮捕5名嫌犯，事发时现场陷入恐慌，店舖职员及顾客纷纷走避，十分混乱。

事发于当地时间周四（23日）下午1时22分左右，现场是路易斯安那购物中心美食广场，警方翻查闭路电视发现，枪击案并非随机开枪行凶，而是2帮人争执，随后互相开火，一些无辜民众不幸中弹。

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警员到场后即持枪戒备，气氛紧张。路透社

警员接报到场，持枪戒备。美联社

发生枪击案的购物中心。美联社

当局到场调查。美联社

2帮人争执拔枪驳火 殃及无辜民众

当局已拘捕5名嫌犯，至少2名开枪嫌犯在逃。警方最初发布的消息是10人受伤，后续更新消息称一人死亡，至少5人受伤。

路易斯安那州长兰德里在社交媒体发文说，他正与执法部门协调，并要求民众避开案发地点。网上流传的图片显示，大批警察和警车赶到案发现场维持秩序。

据拉斐特教区校长布莱特在facebook上的贴文，3名来自阿森松圣公会学校（Ascension Episcopal School）的高中毕业生是枪击受害人之一。

路州刚发生大规模枪酿9死

电工特里奥特事发于正在距离美食广场几百呎的购物中心工作，突然听到枪声，认为可能有枪手，迅速用螺丝关上工作地点的门，并与另外2名工人一起蹲下。特里奥说：「大家都在奔跑尖叫，我以为是恐怖袭击。」

在服装店工作的巴顿说，她和其他员工冲进休息室避难，直到警察到场。

路易斯安那州什里夫波特市刚于19日发生大规模枪击事件，一名男子枪杀自己的7个孩子和另一名儿童，打伤妻子及女友，随后劫车逃跑，被警方击毙。