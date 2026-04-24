英生物样本库50万人数据 遭泄至阿里巴巴电商平台放售

英国政府昨日称，本周发生数据外泄事件，英国生物样本库（UK Biobank）50万名志愿者的DNA和其他机密健康资料，一度在中国网上求售。

英国生物样本库是一间向研究人员提供数据的健康研究慈善机构，收集健康、生活方式、生物样本、遗传资讯及长期追踪数据。自2012年起向通过审核的科研机构开放，用于疾病预防、诊断和治疗研究。研究人员及机构在使用前须接受审查并签署数据安全协议。

相关新闻：美医院网络遭黑客入侵拒付3900万赎金 病患裸照被传暗网终以5亿元和解

中国研究机构泄露数据

据英国生物样本库首席执行官Professor Sir Rory Collins表示，上周发现提供给三间中国学术机构的研究人员数据，遭泄露至阿里巴巴电商平台出售。这些数据不包含姓名、地址、联络方式或英国NHS号码等直接身份识别资讯，但可能包括性别、年龄、出生年月、社会经济状况、生活习惯、血液生化指标、睡眠饮食、心理健康及健康结果等资料。

英国数字政府与数据事务大臣Ian Murray在下议院发表声明并接受质询，确认涉事三间机构为中国研究机构，已立即永久停止其对UK Biobank的访问权限。他感谢中国政府与阿里巴巴迅速配合，在交易前删除相关页面，并强调这是个别机构违反使用协议的行为，而非针对中国研究人员整体。此前美国耶鲁大学亦曾因数据误用被暂停认证。

iStock

急停数据导出 修补漏洞

英国生物样本库已暂停研究平台数据导出、收紧出口机制，并展开董事会主导的全面调查，计划年底前推出自动检查系统。事件已通报英国资讯专员办公室（ICO）调查。

英国议员关注数据是否可能透过组合分析重新识别个人身份，以及如何确保不再有数据副本流出。Ian Murray回应指，英国生物样本库无法100%保证无法重新识别，但已采取严格措施保障参与者权益。

目前，阿里巴巴平台搜寻「UK Biobank」等关键词已无相关结果。事件暴露数据出口机制漏洞，英国生物样本库强调将继续在全球范围内安全合规地推动医学研究，同时加强防护以维护50万志愿者对数据安全的信任。