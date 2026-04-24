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印度美籍女游客被民宿员工落药性侵 还遭禁锢三日切断WiFi阻求援

即时国际
更新时间：09:17 2026-04-24 HKT
发布时间：09:17 2026-04-24 HKT

 

印度发生一宗令人发指的游客遭性侵案。一名来自美国华盛顿的女游客，日前在印度西南部卡纳塔卡邦（Karnataka）旅游期间，怀疑遭到民宿员工落药性侵。涉事民宿老板事后更涉嫌切断屋内 Wi-Fi 并将其禁锢长达三日，试图阻止受害人对外求援。

综合《印度斯坦时报》及《NDTV》报道，受害美籍女子在科达古（Kodagu）地区的库塔村（Kutta）投宿期间，疑被给予一杯混有不明药物的饮料。女事主喝下后随即失去意识，并在昏迷状态下遭到一名来自贾坎德邦的男员工性侵。

一名来自美国华盛顿的女游客，日前在印度旅游期间，怀疑遭到民宿员工落药性侵。Alamy 示意图
一名来自美国华盛顿的女游客，日前在印度旅游期间，怀疑遭到民宿员工落药性侵。Alamy 示意图
女事主喝下一杯混有不明药物的饮料后，随即失去意识，并在昏迷状态下遭到一名来自贾坎德邦的男员工性侵。Alamy示意图
女事主喝下一杯混有不明药物的饮料后，随即失去意识，并在昏迷状态下遭到一名来自贾坎德邦的男员工性侵。Alamy示意图
民宿老板在案发后为了掩盖罪行，竟然关掉民宿内的 Wi-Fi 连线。由于通讯中断，受害人被迫困于民宿内长达三天，无法与外界取得联系。Alamy示意图
民宿老板在案发后为了掩盖罪行，竟然关掉民宿内的 Wi-Fi 连线。由于通讯中断，受害人被迫困于民宿内长达三天，无法与外界取得联系。Alamy示意图

切断网络绝外援 脱险后报美领馆

警方调查发现，民宿老板在案发后为了掩盖罪行，竟然关掉民宿内的 Wi-Fi 连线。由于通讯中断，受害人被迫困于民宿内长达三天，无法与外界取得联系。直到第三天，她以欲前往迈索尔（Mysuru）为由成功脱身，随即联系美国驻印领事馆及当地相关当局。

美方接报后正式以电子邮件告知印度警方要求介入。当地警方随即采取行动，逮捕了涉嫌性侵的男员工 Vrujesh Kumar，以及涉嫌灭证及禁锢的民宿老板。

印度官方每年接获超过 3 万宗性侵通报，但专家指出，因社会压力及对报复的恐惧，实际受害人数远超此数。目前两名疑犯已被法庭裁定拘禁至 5 月 3 日，案件正进一步调查中，此案亦再度引起国际对印度旅游安全的关注。

 

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