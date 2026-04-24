伊朗局势 | 「布殊号」抵中东 区内美航母增至3艘 加强对伊朗战略压力

美国军方周四（23日）表示，「布殊号」（USS George H.W. Bush）航母战斗群已经抵达中东，使美国目前部署在该区的航母数量增加至3艘，增强对伊朗战略压力。

负责中东事务的美军中央司令部在社交平台X上发文指出，「布殊号」4月23日在印度洋、属于美军中央司令部责任区内航行，文中附上一张航母甲板上停满战机的照片。

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「布殊号」航母战斗群包括数艘驱逐舰，总计有5000多名官兵。维基网站

「林肯号」在红海部署。法新社

「福特号」是全球最大航母，现时在阿拉伯海北部部署。路透社

载5000多名官兵 绕道非洲往中东

「布殊号」3月31日从美国东岸的维珍尼亚州诺福克海军基地出发，绕行非洲好望角，前往中东。据报「布殊号」航母战斗群包括数艘驱逐舰，总计有5000多名官兵。

目前，美军「林肯号」（USS Abraham Lincoln）和「福特号」（USS Gerald R. Ford）2个航母战斗群分别部署在红海和阿拉伯海北部。据美国媒体报道，「布殊号」很可能将接替「福特号」。交接期间，美军将在中东地区形成3航母部署态势。

「布殊号」或接替「福特号」

美军中央司令部辖区覆盖波斯湾、红海、阿曼湾以及位于印度洋西北部的阿拉伯海。

「福特号」3月12日因船上洗衣房发生火警，数周前驶往克罗地亚维修，目前这艘全球最大的航母已重返作战任务。

「福特号」已在海上部署约10个月，其任务包括参与美国在加勒比海的行动，当时美军曾打击涉嫌走私毒品的船只、拦截受制裁油轮，并逮捕委内瑞拉领导人马杜罗。