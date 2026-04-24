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岩手县森林大火延烧两日未止 距离民宅仅100米 1800人紧急疏散

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更新时间：07:26 2026-04-24 HKT
发布时间：07:26 2026-04-24 HKT

日本岩手县大槌町发生严重森林火灾。火势自22日起从两处起火点蔓延，至今已烧毁约200公顷林地及7栋建筑物。由于火线逼近住宅区，当地政府已对约1800名居民下达避难指示。

受风势影响火情告急 200公顷林地及7栋建筑物焚毁

综合《日本放送协会》等日媒报道，大槌町于22日先后发生两起大规模山火。当天下午2时，位于中心西北方的「小锤地区」首先起火；同晚中心东侧的「吉里吉里地区」亦陷入火海。

大槌町公所在23日记者会中证实，受强风及干旱影响，火势蔓延极速，其中吉里吉里地区受灾最为严重，火线与最近的民居仅相距约100米。截至23日上午6时，已有7栋建筑物被焚毁，其中包括一栋民宅。

三县动员自卫队扑救 救难队跨县支援

面对失控火势，当局于23日凌晨起发动全面地面灭火，岩手县与自卫队派出3架直升机洒水，随后秋田、青森两县及自卫队亦加派5架飞机加入。总务省消防厅更紧急要求宫城县派遣「紧急消防援助队」，约100名消防精锐已赶赴现场支援。

目前大槌町已开设3处避难所，针对900户、约1800名居民发布避难指示。截至现时共有219人进驻避难所，除一名60多岁女性在逃生时跌倒受伤外，暂无重大伤亡报告。

双重威胁：山火与强震余震警戒

由于山区地形崎岖且风向多变，灭火工作面临极大挑战。町长平野公三忧心表示，由于近期北海道及三陆外海仍处于强震余震注意警报期，居民必须同时提高警觉，应对火灾与可能发生的强震。当地消防单位呼吁周边居民紧贴政府广播及警报资讯，切勿因财物损失而擅自返回火场，以策安全。

 

 

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