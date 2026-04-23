性感网美护士Emily Hart狂吸金 真相：印度男为移民美国AI虚拟

AI制相变得普及，让网民容易被假相欺骗。早前，网络出现一名叫艾蜜莉（Emily Hart）的「网美护士」，凭火辣身材及鲜明政治立场在各大社交平台走红。近日，艾蜜莉被揭露真实身份，原来她是由一名印度男子利用人工智能（AI）技术所创造的虚拟人物。该帐号目前已因涉及诈骗行为，被IG封锁。



美国《纽约邮报》报道，22岁的印度男子山姆（Sam）目前正在进行骨科医生培训，他表示，自己读医学院时就开始努力存钱，希望毕业后能够移民美国。他后来向Google Gemini AI寻求快速获利的方法，最终决定利用AI创造一个虚拟网美，并把目标对象锁定为美国老年男性为目标对象，认为他们通常拥有更高的可支配收入。

印度男靠人工智能制作性感网美护士Emily Hart。facebook

印度男靠人工智能制作性感网美护士Emily Hart。facebook

化身特朗普粉丝卖T恤赚学费

山姆于是创造网美艾蜜莉，她外形酷似美国女星珍妮佛劳伦斯（Jennifer Lawrence），设定职业是一名护士，政治立场为倾向支持美国总统特朗普（Donald Trump），不时会发表支持基督教、反堕胎、反移民的言论。社交平台贴出突显身材的相片。



山姆先透过短影片为艾蜜莉创造流量与人气，然后贩售「让美国再次伟大」（MAGA）为主题的T恤，并在成人平台开设帐号，发布艾蜜莉的色情内容。

山姆指出，自己每天只要花30至50分钟的时间，每月就能够赚取数千美元，「我当时还只是一名医学生，我觉得收入很不错了。其实在印度，即使是专业人士，也赚不到那么多钱。我没见过比这更容易的网上赚钱的方式。」