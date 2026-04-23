TOP GUN现实版？︱南韩战机机师扮Tom Cruise 空中倒转影相致撞机

南韩一名战斗机机师被指因在驾驶期间拍照，导致空中撞击事故，被勒令赔偿近6万美元（约46.8万港元）。



一名空军发言人周四（23日）在新闻发布会上说：「对2021年发生的这起事故给公众带来的担忧深表歉意。他补充说，其中一名涉事飞行员已被停飞，受到严厉的纪律处分，并已退役。

法新社报道，南韩审计监察周三（22日）公开报告，涉案机师于2021年一次飞行中，要另一架飞机的机师和一名同事，用手机为他拍照。当时他的飞行速度高达每小时578公里。

飞机倒转137°

为获得更佳效果，该名机师甚至倒转战机并贴近另一架飞机飞行，导致判断失误，最终战机左侧水平尾翼与对方机翼碰撞。事故未造成人员伤亡，但酿成约8.78亿万韩圜（约466万港元）损失。

报告称，肇事机帅的动作未与编队中其他成员协调；为了将机身顶部拍进镜头，飞机「倒转角度高达137°」。场面与由汤告鲁斯主演的电影「TOPGUN」中，其曾倒转驾驶战机在另一战机上飞行同出一辙。

赔偿10%维修费

南韩国防部最初要求他负责全部损失，惟经过上诉，委员会酌情将他的赔偿责任减至维修总费用的10%，即8800万韩元。



报告显示，该机师2010年入伍，长期担任战机机师，一直安全驾驶。报告并未说明涉事飞机型号，但韩联社报道称，这是一架F-15K战机。