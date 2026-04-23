SONY AI︱机械人实力惊人 职业乒乓球选手惊叹

美联社报道，日本电子巨头Sony开发一款名为ACE的机械手臂，并让其与职业运动员进行对战。凭著球场周围设置九个摄影镜头，用于追踪球体上的标记，ACE能精确测量旋转与轨迹。Sony安排与ACE对赛，多名乒乓球好手都面对巨大压力，赛后赞叹其「球技」。

据报道，Sony在东京总部建造了一个奥运标准的乒乓球场。在事先并不了解对手打法风格的情况下，这款机械人在与五名不同精英运动员（定义为接受过超过10年高强度训练的人）进行对战，当中包括日本职业选手安藤南（Minami Ando）与曽根翔（Kakeru Sone）。在13场比赛中，ACE赢下7场。而在与两名参加官方职业联赛的选手对阵时，Ace在7场比赛中赢下了1场。

SONY 开发AI机械人与职员乒乓球手对战。美联社

一位参赛选手、曾参加1992年巴塞隆纳奥运的仲村锦治郎（Kinjiro Nakamura）表示，他看到Ace完成一记击球时认为「没有任何人类能做到这种球，我甚至不认为这是可能的」。



与北京曾举办的机械人半程马拉松不同，要机械人在瞬间反应速度上与职业运动员公平竞争，难度更高。

Sony AI 总裁Michael Spranger认为，速度是当今机械人领域的核心挑战之一，尤其是在非固定环境中。

他认为，该技术未来有望应用于制造业及其他产业，高速且高感知能力的技术亦可能被军事领域利用。