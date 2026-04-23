伊朗局势｜油价飙升重创航空业 机票升价 美媒：廉航恐消失

美国与伊朗的军事冲突持续，导致全球燃油价格疯长，航空业首当其冲。美媒引述专家分析指，受地缘政治局势影响，石油及航油供应恢复正常需时数月，预计今夏旅客将面临「机票贵、航班减」的双重打击，财政脆弱的廉价航空公司更面临消失危机。

四大航企减班止蚀

能源咨询公司 Kpler 美国首席分析师 Matt Smith 预估，目前的高油价情况至少会维持至 7 月，且这已是「乐观估计」。美国有线电视新闻网（CNN）报道，即使美伊双方现时达成协议并重开霍尔木兹海峡，夏季的旅游困境亦已成定局。由于航线编排及票价通常提前数月制定，供应链的滞后效应意味著乘客可能要到夏季后期才能感受到改善。

燃料成本现已成为航空公司仅次于人力的第二大支出。数据显示，联合航空、美国航空、达美航空及西南航空这四大巨头，去年平均每日燃料开支达 1 亿美元。美伊开战后，成本压力更趋极端。达美航空预计今年燃油支出增加 20 亿美元；联合航空行政总裁 Scott Kirby 则发出预警，若战事持续，全年燃油费料暴增 110 亿美元，该公司已率先削减未来半年约 5% 的航班。

精神航空两度申破产保护

航空公司缩减航班导致供应减少，进一步推高票价。根据德意志银行数据，美国飞往加勒比海的临时票价较上月猛涨 74%，飞往夏威夷的航班亦加价 21%。

在成本重压下，财政根基薄弱的廉航生存空间遭严重挤压。精神航空（Spirit Airlines）在过去 18 个月内已两度申请破产保护，近期更警告燃油成本骤增可能令其与债权人的协议破裂，将公司推向倒闭边缘。

惠誉国际警告，财政根基较弱的航空公司恐难挨过此关口，部分廉航或会被淘汰，市场上的低价选择将会消失，届时机票价格恐出现全面性的连锁上涨 ，最终是消费者受影响。