伊朗局势｜伊军首度扣押两船画红线 议长指美违协议重开霍峡「绝无可能」

中东局势在停火协议期间再度恶化。伊朗革命卫队（IRGC）于22日在霍尔木兹海峡采取实质军事行动，扣押了悬挂巴拿马旗的货轮「MSC Francesca」及利比里亚旗的「Epaminondas」，指控两船违反航行法规并干扰导航系统。这是自今年2月底冲突爆发以来，伊朗首次采取扣押船只行动。

伊朗总统批美言行不一

与此同时，伊朗议长及谈判代表团成员卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）发表强硬谈话，指责美国持续实施海上封锁是「公然违反停火协议」，并强调在美方撤销封锁及停止挑衅前，重新开放霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）「绝无可能」。

卡利巴夫在社交平台发文，针对美国总统特朗普（Donald Trump）延长停火期限作出回应。他批评美方的海上封锁行动实质是「劫持世界经济」，强调全面停火必须以解除封锁、停止外部势力在各战线的挑衅为前提。他警告美方无法透过军事侵略或霸凌达成目标，承认伊朗人民的权利才是唯一解决之道。

伊朗总统佩泽希齐扬（Masoud Pezeshkian）同日亦发表声明，指责美国实施封锁与威胁是谈判的主要障碍，批评美方言行不一，世界已看清其虚伪面目。尽管特朗普宣称接受巴基斯坦调停，延长停火期以待谈判，但同时指示美军维持封锁并保持战备，形成目前的「双重封锁」僵局。

伊朗革命卫队（IRGC）于22日在霍尔木兹海峡采取实质军事行动，扣押了悬挂巴拿马旗的货轮「MSC Francesca」及利比里亚旗的「Epaminondas」，并将它们护送到伊朗海岸，指控违反航行法规并干扰导航系统。这是自今年2月底冲突爆发以来，伊朗首次采取扣押船只行动，令这条全球能源命脉的控制权之争进入白热化。

塔斯尼姆通讯社报道指，革命卫队还警告称，任何对海峡秩序与安全的破坏都将被视为「红线」。

德黑兰大阅兵横额写：海峡已受伊朗无限期控制

德黑兰阅兵示威 油价应声飙升 为展现强硬姿态，伊朗在德黑兰举行大型阅兵，展示多款弹道导弹，会场更有横额写上海峡已受伊朗「无限期控制」，并讥讽特朗普「无能为力」。受海峡局势动荡影响，布兰特原油期货价格应声上涨近4%，攀升至每桶102.2美元水平。

巴基斯坦官方表示正全力斡旋，但坦言双方未能出席原定周二举行的谈判是重大挫折。目前伊朗要求美方解除制裁、赔偿损失并承认其对海峡的控制权，而华府则坚持伊朗必须放弃高浓缩铀，双方立场依然南辕北辙，局势和谈前景不明。