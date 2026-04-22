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伊朗战事中断原料供应 杜蕾斯生产商警告：全球避孕套或加价三成

即时国际
更新时间：16:16 2026-04-22 HKT
发布时间：16:16 2026-04-22 HKT

伊朗战事引发的连锁效应已蔓延至日用品市场。全球最大避孕套生产商、马来西亚康乐公司（Karex）昨日（21日）警告，受战事影响，若供应链持续中断，旗下产品或将大幅加价两至三成，甚至更高。行政总裁直言，现时情况非常脆弱，别无选择下只能将成本转嫁消费者。

需求急增雪上加霜

康乐公司每年生产超过50亿个避孕套，是杜蕾斯（Durex）等国际知名品牌的供应商，亦为英国国民保健署（NHS）及联合国等机构提供公共卫生产品。

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公司行政总裁基亚特（Goh Miah Kiat）指出，自冲突爆发以来，多项生产成本均显著上升。当中，用作制造避孕套的合成橡胶、丁腈材料，以至矽油润滑剂及铝箔包装等，价格全线飙升。其中，与油价挂钩的矽油价格已急升约三成。

他解释，由于霍尔木兹海峡航运受阻，运输时间由过去一个月延长至近两个月，令运费大增，许多客户的库存已低于正常水平。与此同时，今年的避孕套需求却反向增长了约三成，令供应短缺问题雪上加霜。

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发展中国家库存告急

基亚特透露，现时有大量避孕套仍滞留在运输船上，许多发展中国家的库存尤其不足，情况堪忧。

分析指，事件凸显了全球供应链的脆弱性。除了避孕套，即食面、化妆品、橡胶手套等同样依赖石化产品的日用品，亦可能面临严重的供应中断和价格压力。有塑料企业担忧，若战争无法尽快平息，长期影响将更为深远。

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