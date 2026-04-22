中国2高中生屡偷拍美军多个基地 南韩检方求刑最高4年

中国2名高中学生涉嫌多次到南韩，偷拍多地的美军基地战机，于去年被捕，近日遭南韩检察方求处3至4年有期徒刑。

据韩联社报道，涉案2名中国高中生于21日在南韩水原地方法院受审。



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检方指，2名被告于2024年下半年至去年3月，分别入境韩国三次和两次，并涉嫌使用配有长焦镜头的数码相机和手机，在多座军事设施和国际机场附近拍摄战机和管制设施等。

检方指出，二人威胁军事安全是重大犯罪行为，但被告并未加以反省，分别求处3至4年有期徒刑，并没收二人包括相机在内的作案器材。

2名被告在庭审上表示，没想到单纯出于好奇的行为，会有如此严重后果，声称深刻反省，希望法官酌情判决。