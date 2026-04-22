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伊朗局势｜特朗普民望插水跌至33% 受美伊战事及经济拖累

即时国际
更新时间：13:37 2026-04-22 HKT
发布时间：13:35 2026-04-22 HKT

受对伊朗军事行动及国内经济应对不力等因素影响，美国总统特朗普的民望显著下滑。据美联社与芝加哥大学全国民意研究中心（AP-NORC）昨日（21日）公布的最新民调显示，特朗普的支持率已降至33%，较3月份大跌5个百分点。

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该民调于本月16至20日进行，访问了近2600名美国成年人。结果显示，由于伊朗战事推高生活成本，特别是燃油价格飙升，民众对特朗普经济政策的支持率由38%急跌至30%。近四分三受访者认为美国经济状况糟糕，并认为国家正朝著错误方向发展。就连共和党内部，对其经济政策的满意度亦下降了12个百分点。

另一项由路透社及益普索公布的民调则显示，特朗普的支持率维持在36%，仍处于其重返白宫以来的最低水平。

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