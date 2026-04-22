有片｜ 俄罗斯马戏团表演惊魂 安全网突崩塌老虎冲入观众席

俄罗斯罗斯托夫州（Rostov region）近日发生一宗惊险的马戏团意外。当地知名「多夫加柳克马戏团」（Dovgaluk Circus）在进行老虎表演期间，防护安全网突然故障断裂，导致三只老虎失去束缚，其中一只更趁乱跳过围栏冲进满座的观众席，现场百名观众吓得惊惶逃窜，幸最终未造成伤亡。

老虎溜出街道被捉回

事发时，马戏团帐篷内坐满了带同子女观赏表演的家庭。据英国媒体报道，训兽师当时正指挥老虎进行高难度动作，岂料四周悬挂的安全防护网突然松脱掉落。现场工作人员虽即时尝试重新拉起电网，但仍未能阻止其中一只老虎趁机越过围栏，跳入观众席。许多观众见状后禁受惊站了起来，并发出惊呼声。

从网上另一段流传的片段可见，该只老虎跳入观众席后，不住地在密集的座位间穿梭，观众惊叫声此起彼落。幸运的是，老虎并未发起攻击，而是从帐篷的缝隙溜出街道徘徊。训兽师随即追上并为其套上项圈，成功将其带回笼中。

负责人称老虎「性情温顺」

马戏团负责人尼古拉（Nikolai Dovgaluk）事后承认，此次事故源于工作人员的操作失误。他强调涉事老虎平时训练有素、性情温顺，并感谢现场观众保持冷静，未有导致更大混乱。

事件再次引发社会对马戏团安全及动物权益的讨论。动物保护团体纷纷发声，呼吁当局全面禁止野生动物表演，以防范类似安全隐患。俄罗斯联邦调查委员会已宣布介入，将针对马戏团是否存在安全违规行为展开深入调查。