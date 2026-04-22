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美国佛罗里达州就去年校园枪击案 对OpenAI展开刑事调查

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更新时间：07:48 2026-04-22 HKT
发布时间：07:48 2026-04-22 HKT

美国佛罗里达州总检察长乌特迈尔（James Uthmeier）周二表示，当局已就去年佛罗里达州立大学致命枪击案，对OpenAI及其人工智能应用ChatGPT展开刑事调查。

若是人类将以谋杀罪起诉

路透社报道，枪击案发生于去年4月，一名枪手在佛罗里达州立大学开枪，造成两人死亡、六人受伤，其后被警方击中并送院，已被控多项谋杀及企图谋杀罪。

乌特迈尔在记者会上称，涉案聊天机械人曾向枪手提供建议，包括枪械种类、弹药配搭及武器在近距离使用的效用。他表示：「若萤幕另一端是人类，我们会以谋杀罪起诉。」

美国佛罗里达州就去年校园枪击案 对OpenAI展开刑事调查。路透社
美国佛罗里达州就去年校园枪击案 对OpenAI展开刑事调查。路透社

检方指出，调查将厘清OpenAI是否需就ChatGPT在事件中的行为承担刑事责任，并已向公司发出传票，索取相关资料。

OpenAI：公司不应承担责任

OpenAI回应美媒时表示，事件属悲剧，但公司不应承担责任，并指ChatGPT仅提供可从公开资料获得的事实性资讯，未有鼓励或促进非法或有害行为。OpenAI称，事发后已识别一个疑与疑犯相关的帐户，并主动向执法部门提供资料。

随着人工智能技术迅速发展，相关风险引发关注，包括被用于策划犯罪、诈骗或干扰社会运作等问题。

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