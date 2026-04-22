日本东北7.7级地震︱北海道数十渔船「集体逃亡」画面曝光 专家：驶向大海风险高

日本东北三陆外海周一（20日）发生7.7级强烈地震，气象厅随即向岩手县、北海道及青森县太平洋沿岸发出海啸警报。鉴于2011年「311」大地震造成的惨痛教训，北海道沿岸出现惊人的一幕：数十艘船只为避开海啸冲击，纷纷「集体逃亡」驶离港口前往大海。然而，专家警告此举极具风险，一旦海啸涌至，船只恐有翻覆危机。

据日本传媒报道，地震发生后，当局呼吁民众远离海岸线及大型水域。在北海道广尾町的港口，大批渔船接获警报后不敢怠慢，鱼贯驶离港口往大海方向进发；而在苫小牧市，亦有大量船只即时起锚离开码头。

报道指出，这种渔船在海啸威胁下集体驶向大海的情况，在去年十二月青森县发生六级以上地震时亦曾出现。船家普遍认为，将船只驶向开阔海域能减少损失，避免船只被巨浪冲向码头，或因撞击漂浮物而损毁。

不过，这种传统的避险做法遭到专家质疑。有气象专家指出，虽然在深海处海啸波幅较小，但若海啸来袭时船只正处于移动过程或水深不够的位置，巨大的能量波动可能导致船只瞬间翻覆，风险极高。

目前日本政府仍维持高度戒备，严密监控余震及海水水位变化。气象厅提醒，虽然部分地区海啸警报已解除，但沿岸地带仍需保持警觉，严防可能出现的后续影响。