东京巨蛋城游乐园｜「温和版跳楼机」座椅10米高坠落 例检女职员遭夹死
更新时间：21:19 2026-04-21 HKT
发布时间：21:19 2026-04-21 HKT
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本「东京巨蛋城」游乐园游乐设施「飞天气球」（温和版跳楼机）发生意外，一名24岁女职员受困5小时后送院不治。据悉，事发时正在进行例行检查，停在顶部的座椅突然坠落，将她困住。东京警视厅等部门正在对事故进行详细调查。
游乐园营运公司表示，该游乐设施可容纳12人，座椅一边旋转一边上下移动，升至最高处离地10米。
事发时，死者正与5位同事对游乐设施进行每月例行检查。当时她正在梯子上工作，停在最高点的座椅突然坠落，她被夹在中间的支撑柱和座椅之间。
现场一名20余岁男子看到事故现场后表示：「我也玩过这设施，所以听说发生事故感到震惊和害怕。希望类似的事故或事件永远不会再发生。」
事发后游乐园临时关闭，并向游客退款。东京警视厅计划对是否有安全管理问题展开彻底调查。
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