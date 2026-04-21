Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜美军在印太地区登上受制裁油轮 载重近30万吨

即时国际
更新时间：20:39 2026-04-21 HKT
发布时间：20:39 2026-04-21 HKT

美国五角大厦周二在X平台发文表示，作为美国对伊朗支援船只打击行动的一部分，美军在印太地区登上了一艘受制裁的油轮，过程中未发生任何意外。

根据英国广播公司（BBC），船舶追踪数据显示，在印度洋被美军拦截的油轮突然转向，向斯里兰卡东南方向约700公里处播报位置。

Marine Traffic 数据显示，这艘名为「蒂法尼」（Tifani）的原油油轮载重近30万吨，目前满载。这艘油轮已被美国外国资产管制办公室（OFAC）制裁，并与一间同样因与伊朗有关联而受到美国制裁的印度航运公司有关。

位置数据显示，「蒂法尼」于4月10日离开海湾地区，并于4月18日在斯里兰卡加勒港附近短暂停留，之后被美国拦截。MarineTraffic估计，预计该油轮周日抵达其报告的目的地新加坡。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
2.28亿元金多宝︱5.2搅珠 庆祝六合彩50周年 头奖彩金破纪录
2.28亿元金多宝︱5.2搅珠 庆祝六合彩50周年 头奖彩金破纪录
社会
4小时前
流水虾烧烤场全线结业！推5小时任食海鲜救市失败 熟客不舍：唔知可以再喺边到食到......
流水虾烧烤场全线结业！推5小时任食海鲜救市失败 熟客不舍：唔知可以再喺边到食到......
饮食
4小时前
港人深圳配名牌眼镜甩Logo「预告」找晦气 店家隔空「开条件」 网民：算了吧｜Juicy叮
港人深圳配名牌眼镜甩Logo「预告」找晦气 店家隔空「开条件」 网民：算了吧｜Juicy叮
时事热话
8小时前
麦当劳隐藏点餐技巧！1方法悭$8.5买猪柳汉堡餐 网民：2026仲有人唔知？
麦当劳隐藏点餐技巧！1方法悭$8.5买猪柳汉堡餐 网民：2026仲有人唔知？
饮食
2026-04-20 13:27 HKT
施明设灵丨李家鼎不满李泳汉家属花圈拒落弟妇名字 按耐悲愤只求丧礼安然进行：唔会去解秽酒
施明设灵丨李家鼎不满李泳汉家属花圈拒落弟妇名字 按耐悲愤只求丧礼安然进行：唔会去解秽酒
影视圈
2小时前
老人家获派公屋冇钱装修 获独居长者「神人级」献计解救 几百蚊竟能搞掂？｜Juicy叮
老人家获派公屋冇钱装修 获独居长者「神人级」献计解救 几百蚊竟能搞掂？｜Juicy叮
时事热话
5小时前
照片疯传！粉岭站疑有「便衣」捉逃票？港铁澄清揭「神秘人」真正身份：并非便衣｜Juicy叮
照片疯传！粉岭站疑有「便衣」捉逃票？港铁澄清揭「神秘人」真正身份：并非便衣｜Juicy叮
时事热话
11小时前
02:37
宏福苑执拾︱17楼居民自备外骨骼步行辅助器 上楼取回高达模型及两夹万
突发
8小时前
张曼玉罕现身北京「五官彻底分离」？  61岁零滤镜最新颜值惹议  两部位被指面目全非
张曼玉罕现身北京「五官彻底分离」？  61岁零滤镜最新颜值惹议  两部位被指面目全非
影视圈
2026-04-20 09:00 HKT
52岁蔡少芬疑P图过度？ 自拍零皱纹白滑「少女肌」 路人原相机揭残酷真相
52岁蔡少芬疑P图过度？ 自拍零皱纹白滑「少女肌」 路人原相机揭残酷真相
影视圈
10小时前