伊朗局势｜美军在印太地区登上受制裁油轮 载重近30万吨

美国五角大厦周二在X平台发文表示，作为美国对伊朗支援船只打击行动的一部分，美军在印太地区登上了一艘受制裁的油轮，过程中未发生任何意外。

根据英国广播公司（BBC），船舶追踪数据显示，在印度洋被美军拦截的油轮突然转向，向斯里兰卡东南方向约700公里处播报位置。

Marine Traffic 数据显示，这艘名为「蒂法尼」（Tifani）的原油油轮载重近30万吨，目前满载。这艘油轮已被美国外国资产管制办公室（OFAC）制裁，并与一间同样因与伊朗有关联而受到美国制裁的印度航运公司有关。

位置数据显示，「蒂法尼」于4月10日离开海湾地区，并于4月18日在斯里兰卡加勒港附近短暂停留，之后被美国拦截。MarineTraffic估计，预计该油轮周日抵达其报告的目的地新加坡。