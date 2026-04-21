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劳力士奇案｜意大利男以为买到「假表」赴新加坡脱手 鉴定为真品仍判囚

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更新时间：20:22 2026-04-21 HKT
发布时间：20:22 2026-04-21 HKT

新加坡一宗离奇诈骗案近日宣判：一名意大利男子以为自己买到假劳力士手表，企图在新加坡脱手行骗。交易完成后店家也以为受骗，报警后经官方鉴定却发现是真品。尽管店家毫无损失，该名意大利男子因有犯罪意图且贯彻实行，构成法律上罕见的「不能犯未遂」，被判判监7个月。

GMT Saru世上仅20只

法庭文件显示，24岁的被告辛格（Deepak Singh）于2025年初，以5.5万欧罗（约50.7万港元）及一只价值约5000欧罗（约4.6万港元）的卡地亚手镯，跟熟人马特奥（Matteo）换到一只劳力士GMT Saru手表。他相信这只劳力士价值9万欧罗，心想捡到大便宜。

据说这款手表世上只有约20只真品存世，因此朋友建议他去做鉴定。一间钟表店跟他说，手表的表壳可能被更换过，表盘上激光刻印的正品劳力士GMT Saru序号疑似后期雷射伪造。辛格相信自己受骗买到假货，于是决定把它卖掉。

受害店家The Watch Room。 IG
受害店家The Watch Room。 IG
受害店家The Watch Room。 IG
受害店家The Watch Room。 IG

特地飞往新加坡买卖

2025年11月27日，辛格与朋友特地飞往新加坡，打算卖掉这只「假劳力士」，然后购买其他名表带回欧洲转手图利。隔天下午2时许，他到了明古连一个商场，走进名为「The Watch Room」的钟表店，向32岁新加坡人店长出示了手表及保养证。

店长认出这是一只非目录款的劳力士手表，同意以94,700坡元（约58万港元）购买，并提议经银行过数。辛格拒绝说不想要现金，要求换3只表，分别是价值25,200坡元的劳力士「地通拿」、价值25,400坡元的劳力士GMT和价值44,000坡元的劳力士「水鬼」（Submariner）。

表店老板认为受骗报警

表店老板同意后，要求辛格留下保养证给他检查，30分钟后回来。他用紫外线照崩口保养卡认为是真品，并和朋友一起检查手表，对其状况感到满意。辛格回来后，他们便按照约定交换了手表，店主给辛格开发票。此时，辛格出示了一份伪造的护照电子档进行登记，以逃避追查。他篡改了护照号码和照片，名字也改为「Sinsi Deepak」。

辛格得手后，店家越想越不对劲，在其他同行的建议下，经寸镜（loupe）检查发现序列号确有打磨重刻的痕迹，认定手表为假货遂报警。辛格得手后无视店家来电联络，准备当晚立即逃离新加坡，但被警方逮捕。

完整犯罪意图贯彻实行

警方将涉案手表送到劳力士服务中心进行权威鉴定，竟发现所有零件均为原厂真品。检方指出，虽然诈骗行为因「标的物为真」而客观上不可能完成，但辛格已具备完整的犯罪意图（mens rea）并着手实行，构成「不能犯未遂」（因所使用的工具在客观上不可能达到犯罪既遂的结果）。检方强调，被告并非中途放弃，而是贯彻其欺诈意图直到最后，理应受罚。

辩护律师则为辛格求情，称其为初犯，且本性善良，其家人为工人阶级，无力负担频繁从意大利来新加坡探望的费用，希望法庭能从轻发落。最终，法官考量所有情节，判处辛格监禁7个月。

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