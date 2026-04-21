日本强震｜美女主播10分钟赶回电视台 「全素颜」气喘报新闻

日本长野县本月18日接连发生多次强震，日本放送协会（NHK）长野分局美女主播稻井清香几乎全素颜入镜报道地震消息，引发网民讨论。她在地震发生后立即飞奔回电视台，短短10分钟已坐上主播枱开始报道地震消息。她神情紧张，边喘气边播报，一度出现过度换气症候群的症状。网民心疼并大赞她的认真与诚恳。



网友截出地震当天（18日）的新闻片段，可见稻井清香戴着深色黑框圆眼镜，头发简单扎起，连底妆都没有涂，「全素颜」露出天然眉形与色泽。她的长相依然清秀，只是黑眼圈有些显眼兼嘴唇发青。

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地震于当天下午1时20分发生，稻井清香1时31分就开始播报，意味着她仅花了10分钟狂奔回电视台走进摄影棚。如果她如网上传言所说是取消休假回电视台，就更令人敬佩。

稻井清香播报期间语速极快，呼吸显得相当急促且声音颤抖，甚至出现类似断句，令网有心疼与担忧。部分网友看到当时新闻片段后留言说：「听起来像过度呼吸，一直在说『请冷静』，希望她自己也能深呼吸冷静下来。」「声音都哽咽了，感觉是全力冲刺跑过来的吧」。网友也不忘道谢，表示「感谢努力播报的新闻主播」。