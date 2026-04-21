美伊冲突升温｜遭扣押伊朗货轮细节曝光 传船长是革命卫队成员无视警告6小时

伊朗货轮「图斯卡号」（Touska）企图强行通过美军封锁，遭美驱逐舰「史普鲁恩斯号」（USS Spruance）开火瘫痪；有关「图斯卡号」的细节曝光，传船长是伊朗伊斯兰革命卫队成员，美军对其警告长达6小时不果，「图斯卡号」坚持闯关才会遭到射击。



伊朗网媒Iran Wire指出，美国军舰针对封锁海域上企图通过船只发出警告，其他船只都有遵照指示，例如推迟航程或返航，只有「图斯卡号」无视警告直冲封锁。

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「斯普鲁恩斯号」透过舰炮攻击伊朗货轮，冒出烟雾。路透社

悬挂伊朗国旗的「TOUSKA号」货轮（远处）遭美军拦截。路透社

特朗普证实美军扣押伊朗货轮。路透社

伊朗货船试图突破封锁，遭美军武力拦截并扣押。X@ U.S. Central Command

伊朗货船试图突破封锁，遭美军武力拦截并扣押。X@ U.S. Central Command

伊朗货船试图突破封锁，遭美军武力拦截并扣押。X@ U.S. Central Command

伊朗货船试图突破封锁，遭美军武力拦截并扣押。X@ U.S. Central Command

据报道，「图斯卡号」船长是伊朗伊斯兰革命卫队成员，船员称他为「革命卫队在航运领域的利益捍卫者」。他们还表示，船长过度压榨船员，并透过意识形态控制和肢体冲突给他们施加心理压力。报道还指出，他将船员生命置于危险之中硬闯封锁，引发船内广大不满。

目前美军已经控制「图斯卡号」，正在调查是否有载有禁运材料。