Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美伊冲突升温｜遭扣押伊朗货轮细节曝光 传船长是革命卫队成员无视警告6小时

即时国际
更新时间：15:52 2026-04-21 HKT
发布时间：15:52 2026-04-21 HKT

伊朗货轮「图斯卡号」（Touska）企图强行通过美军封锁，遭美驱逐舰「史普鲁恩斯号」（USS Spruance）开火瘫痪；有关「图斯卡号」的细节曝光，传船长是伊朗伊斯兰革命卫队成员，美军对其警告长达6小时不果，「图斯卡号」坚持闯关才会遭到射击。

伊朗网媒Iran Wire指出，美国军舰针对封锁海域上企图通过船只发出警告，其他船只都有遵照指示，例如推迟航程或返航，只有「图斯卡号」无视警告直冲封锁。

相关新闻：伊朗局势｜伊军舰遭美鱼雷击沉逾80死 幸存者忆恐怖时刻：他们想杀光所有人

「斯普鲁恩斯号」透过舰炮攻击伊朗货轮，冒出烟雾。路透社
「斯普鲁恩斯号」透过舰炮攻击伊朗货轮，冒出烟雾。路透社
悬挂伊朗国旗的「TOUSKA号」货轮（远处）遭美军拦截。路透社
悬挂伊朗国旗的「TOUSKA号」货轮（远处）遭美军拦截。路透社
特朗普证实美军扣押伊朗货轮。路透社
特朗普证实美军扣押伊朗货轮。路透社

伊朗货船试图突破封锁，遭美军武力拦截并扣押。X@ U.S. Central Command
伊朗货船试图突破封锁，遭美军武力拦截并扣押。X@ U.S. Central Command
伊朗货船试图突破封锁，遭美军武力拦截并扣押。X@ U.S. Central Command
伊朗货船试图突破封锁，遭美军武力拦截并扣押。X@ U.S. Central Command
伊朗货船试图突破封锁，遭美军武力拦截并扣押。X@ U.S. Central Command
伊朗货船试图突破封锁，遭美军武力拦截并扣押。X@ U.S. Central Command
伊朗货船试图突破封锁，遭美军武力拦截并扣押。X@ U.S. Central Command
伊朗货船试图突破封锁，遭美军武力拦截并扣押。X@ U.S. Central Command

据报道，「图斯卡号」船长是伊朗伊斯兰革命卫队成员，船员称他为「革命卫队在航运领域的利益捍卫者」。他们还表示，船长过度压榨船员，并透过意识形态控制和肢体冲突给他们施加心理压力。报道还指出，他将船员生命置于危险之中硬闯封锁，引发船内广大不满。

目前美军已经控制「图斯卡号」，正在调查是否有载有禁运材料。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
钟培生对林作拳赛遭非法盗播 入禀索赔逾5000万元 高院下令前新城DJ凌志灏仅需赔175万元
钟培生对林作拳赛遭非法盗播 入禀索赔逾5000万元 高院下令前新城DJ凌志灏仅需赔175万元
社会
6小时前
照片疯传！粉岭站疑有「便衣」捉逃票？港铁澄清揭「神秘人」真正身份：并非便衣｜Juicy叮
照片疯传！粉岭站疑有「便衣」捉逃票？港铁澄清揭「神秘人」真正身份：并非便衣｜Juicy叮
时事热话
6小时前
麦当劳隐藏点餐技巧！1方法悭$8.5买猪柳汉堡餐 网民：2026仲有人唔知？
麦当劳隐藏点餐技巧！1方法悭$8.5买猪柳汉堡餐 网民：2026仲有人唔知？
饮食
2026-04-20 13:27 HKT
00:49
4分钟2宗夺命车祸│油塘港铁站对开30岁内地女子挨货车撞 头发被扯甩挂倒后镜 送院不治
突发
5小时前
83岁黄一飞激罕返港举步维艰  神秘中年女子手拖手全程搀扶  肚腩如鼓饱受病痛困扰
83岁黄一飞激罕返港举步维艰  神秘中年女子手拖手全程搀扶  肚腩如鼓饱受病痛困扰
影视圈
8小时前
张曼玉罕现身北京「五官彻底分离」？  61岁零滤镜最新颜值惹议  两部位被指面目全非
张曼玉罕现身北京「五官彻底分离」？  61岁零滤镜最新颜值惹议  两部位被指面目全非
影视圈
2026-04-20 09:00 HKT
港人深圳配名牌眼镜甩Logo「预告」找晦气 店家隔空「开条件」 网民：算了吧｜Juicy叮
港人深圳配名牌眼镜甩Logo「预告」找晦气 店家隔空「开条件」 网民：算了吧｜Juicy叮
时事热话
3小时前
$1换购盒装特大鸡蛋！百佳超市推6大优惠 庆祝「佳蛋仔」生日
$1换购盒装特大鸡蛋！百佳超市推6大优惠 庆祝「佳蛋仔」生日
饮食
22小时前
17楼住户谭先生自备外骨骼步行辅助器，上楼执拾个人物品。梁国峰摄
02:37
宏福苑执拾︱17楼居民自备外骨骼步行辅助器 上楼取回高达模型及两夹万
突发
3小时前
唐鹤德患眼疾缺席张国荣纪念活动  《东周刊》独家揭亿元身家生活  两神秘男孩陪伴解寂寞
唐鹤德患眼疾缺席张国荣纪念活动  《东周刊》独家揭亿元身家生活  两神秘男孩陪伴解寂寞
即时娱乐
7小时前