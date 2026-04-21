日东北 7.7级强震酿6伤 未来1周8级以上强震机率或增10倍

日本东北三陆（青森县、岩手县、宫城县）外海周一下午发生规模7.7强震，至周二上午为止，通报至少6人受伤。今次地震同时引发最高80厘米的海啸，连远在数百公里外的东京，都能明显感受到高楼摇晃。当局不排除有另一场大地震的可能。有日媒根据过去对强震发生率的统计数据进行分析，推测未来1周在周边地区发生规模8以上强震的机率，约为平常的10倍。

日本消防厅（FDMA）表示，截至周二上午8时止，共有6人受伤，其中2人伤势严重。官方指出，目前并未接获重要设施受损或火灾的报告。

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日本东北7.7级强震酿6伤。法新社

向18万2000人发非强制疏散指示

根据日本气象厅资讯，地震于当地时间周一下午4时53分发生，震央位于宫古市东方约100公里的三陆外海，震源深度约10公里，地震规模上调为7.7。震后约2分钟，当局对岩手县及北海道太平洋沿岸中部发出海啸警报，海啸警报在数小时后解除。

气象厅表示：「发生另一场大型地震发生的可能性，比平时更高。」

消防厅指出，受影响地区地方政府已对逾18万2000名居民发布非强制疏散指示。

当局示警三陆沿海地区或再发生地震

内阁官房长官木原稔周二在内阁会议后的记者会表示，由于气象厅预测北海道、三陆沿海地区可能还会发生地震，因此中央政府将与地方持续展开密切合作。

木原稔呼吁民众在接下来的1周关注气象厅、地方政府的讯息，并准备好相关防灾措施，包括确认安全疏散地点和路线、联系家属的方式、固定家具、检查防灾食品储备。

研判未来一周强震机率增高

根据内阁府的统计数据显示，从1904年到2021年，全球共发生过1529次规模7或以上的大地震，而在这些地震发生后的1周内，方圆500公里的地区发生了19次规模8或以上地震，也就是规模7地震后1周内引发巨大地震的机率，大约是1%。

而根据日本地震预测协调委员会预估，千岛海沟与日本海沟沿线发生大地震的机率很高，其中根室近海的地震机率最高，在未来30年内发生大地震的机率高达90%左右。若将这换算成未来1周内发生的机率，大约只有0.1%。为此内阁府和日本气象厅估计，未来1周在周边区域发生强震机率，比平常高出10倍。