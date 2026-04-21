日航、全日空提前5月起上调涨燃油附加费 东京计程车亦加价10%

受到美国、以色列攻击伊朗、伊朗封锁霍尔木兹海峡影响，全球油价飙升。日本航空（JAL）、全日空（ANA）原本决定到6月始上调国际航线的燃油附加费，但由于近期燃油涨价情况超出预期，日航与全日空宣布将提前至5月1日调涨燃油附加费，部分航线涨幅甚至达2倍以上。

为因应燃料价格与汇率波动，日航、全日空每2个月会调整一次国际航线票价中的燃油附加费。自从2月底伊朗遭到攻击后，国际燃料价格持续上涨。

全日空亦提前5月起上调涨燃油附加费。维基百科

东京计程车亦加价10%。维基百科

往返欧美调高逾2万日圆

以长程航线为例，往返欧洲及北美洲的燃油附加费涨幅最为明显，全日空将调高2万4100日圆（约1180港元），达到5万6000日圆（2740港元），日航则会调高2万7000日圆（约1321港元），达到5万6000日圆。

往返中国大陆、台湾航线，全日空将调高5300日圆（约260港元），达到1万4700日圆（约719港元）；日本航空将调高6800日圆（约333港元），达到1万4200日圆（695港元）。南韩等短程航线，全日空将调高3400日圆（166港元）至6700日圆（328港元）；日本航空将调高3500日圆（171港元）至6500日圆（318港元）。

市场忧影响访日游客人数

这次燃油附加费的调整将适用于5月1日至6月30日出售的机票。市场担心，调涨燃油附加费可能影响日本黄金周连假的海外旅游需求，以及访日外国旅客人数。

另外，由于燃料费持续攀升与司机薪酬调整，东京地区计程车费率周一（20日）起正式上调，涵盖东京23区、武藏野市与三鹰市。

东京计程相隔3年半再加价

今次调整整体涨幅约达1成，也是东京23区相隔约3年半再度上调车资。

最新规定指出，基本起跳价500日圆维持不变，但普通车的起跳距离上限，从原本的1.096公里缩短为1.0公里；此外，加价计算方式也有所变动，从过去每255米加收100日圆，改为每232米即加收100日圆。