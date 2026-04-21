John Ternus接掌苹果︱硬件工程师出身深受Steve Jobs影响 未来产品将现巨变？

美国苹果公司将由负责硬件工程的高级副总裁特努斯（John Ternus）接任行政总裁，9月1日起接替库克（Tim Cook）的职位，而现任行政总裁库克将转任董事会执行主席。美国媒体报道，特努斯性格温和，近似库克，属团队型领袖，不像已故共同创办人乔布斯（Steve Jobs）会对员工高声发怒。外界更关注，在国际环境变化与人工智能（AI）浪潮下，特努斯未来能否让苹果「再次伟大」。



特纳斯将于9月1日接替库克。富比士杂志 (Forbes) 指出，这个安排堪称完美，因为苹果每年最重要的9月发表会将由特纳斯亲自领军。硬件工程师出身的特纳斯被指未来将重心放在装置而非纯软体的理念，被认为比前任执行长库克更接近贾伯斯，故其未来对苹果产品方向有著极大影响。

《路透》指出，早年职涯开始，特纳斯便在乔布斯麾下磨练，其中深受乔布斯名言「要从消费者体验出发，再反推技术，而非反其道而行」影响。

接任执行长后，特纳斯承诺将延续「半个世纪以来定义这个特别之地（苹果）的价值观与愿景」。所以在AI热潮下，如何在坚守传统与拥抱未来之间找到平衡绝对是特纳斯所面对的巨大挑战。

美媒形容性格温和

这是苹果自现年65岁的库克2011年接替乔布斯掌舵以来首次行政总裁交接，特努斯将成为苹果第8任行政总裁，将面对国际政治与全球供应链形势已截然不同的挑战。

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特努斯是苹果资深老将。路透社

特努斯出身硬件工程师。美联社

库克将转任执行主席。法新社

库克曾到访白宫。法新社

苹果在库克执掌下市值增长约24倍，20日收市市值4万亿美元（31.2万亿港元）。在将近15年任期内，商学院出身的库克带领苹果进军穿戴式科技领域，推出Apple Watch、AirPods以及2024年上市但市场反应不佳的虚拟实境头戴装置Vision Pro。

较库克年轻15岁

50岁的特努斯比库克年轻约15岁。他在宾州大学（University of Pennsylvania）取得机械工程学位，毕业4年后加入苹果公司，长期担任苹果硬件主管。

特努斯在公司已25年，各式产品都有他的足迹，参与iPad、Mac、AirPods及最重要的iPhone设计，期间重大表现之一是与矽谷团队研发取代Intel（英特尔）的更高效能晶片，于2020年完成计划并推升Mac的销量。

提升Mac电脑市占率

近年来，特努斯也负责多项产品创新与改版，包括推出iPhone Air，被视为自2017年以来最大幅度的iPhone设计变革；此外，他也参与开发如MacBook Neo等产品，并在提升Mac电脑市占方面扮演重要角色。

《华尔街日报》形容特努斯和蔼可亲，性格接近库克，熟悉苹果内部的政治手腕，长期被视为库克的接班人。

不过，在库克接掌期间，欠缺令消费者耳目一新的产品与服务，自驾车与实境眼罩Vision Pro等都未见突破，近期人工智能飞速发展，苹果表现未见突出，都是特努斯上任后的严峻挑战。

呼声最高苹果接班人

《纽约时报》一月曾报道，特努斯是呼声最高的苹果接班人，若接任，年纪和库克担任行政总裁时相同。特努斯出了名专注细节，对所有产品与供应链均了若指掌。他与库克都是个性温和的团队型领袖，有能力驾驭全球最大规模之一的科技公司。

但苹果的前任与现任员工质疑，特努斯能否像库克让苹果的未来更能预期与渐进式发展，或像乔有斯愿意承担风险、开发未来产品，打下成功基础。

机械工程师背景 苹果资深老将

纽时指出，特努斯是苹果高层团队最年轻的成员，也是首名长期投身硬件开发的管理者，他与其他竞争者不同，专注产品与全球供应链营运。

6名知情人士指出，特努斯甚少接触矽谷之外的政策议题与政治责任等事务。

库克成功把产品带进世界各个角落

而库克则经历奥巴马、拜登与特朗普时代，犹如可信赖的品牌使节，成功把苹果产品带进世界各个角落；在中美长期竞争中，维系产品在中国组装销售并部分迁往其他地区。

库克1998年加入苹果公司，2011年出任行政总裁，接替不久后病逝的公司联合创始人乔布斯。特努斯则于2001年加入苹果公司产品设计团队，2013年成为负责硬件工程的副总裁，2021年成为负责硬件工程的高级副总裁。