日本陆上自卫队︱大分县训练场弹药爆炸 最少3死1伤

日本放送协会（NHK）报道，周二（21日）上午，大分县陆上自卫队训练场发生弹药爆炸事故，造成数名士兵受伤。防卫省最新宣布，事故造成3人死亡，1人受伤。



据报道，日本防卫省官员称，事件发生在陆上自卫队位于大分县「日出生台演习场」进行训练时发生。训练是由一个坦克部队进行的。陆上自卫队正在调查涉事士兵的状况、爆炸原因以及其他细节，并从对该地区拥有管辖权的西部军本部派出人员进行调查。

同是与美军进行演习场地

周边市政当局的网站显示，射击练习定于 21 日在训练场举行。

日出生台演习场是日本陆上自卫队的训练场，横跨大分县由布市、九重町和楠町。除了既是陆上自卫队的训练场地，也是与美军进行联合训练演习的场地。

该训练场总面积约4,900公顷，相当于约1,400个东京巨蛋，是日本西部最大的训练场。训练场也会举行实弹演习，包括美军在日本进行的演习以及使用鱼鹰运输机进行的飞行训练。