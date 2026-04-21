伊朗局势 | 穆杰塔巴重申3项基本立场 伊朗议长警告将在战场打新牌

伊朗最高领袖穆杰塔巴周一（20日）重申包括要求战争赔偿在内的3项基本立场，强调将维护国家权益。伊朗国会议长卡利巴夫则警告，如果与美国和以色列战火重燃，德黑兰将在战场上「打出新牌」。

停火期22日届满

美国总统特朗普较早前称，美伊两周停火期将于美东时间22日晚届满，副总统万斯将前往巴基斯坦，新一轮谈判定于周二（21日）开始。伊朗外交部则发表声明说，伊方将综合评估各方面因素，决定下一步行动方向。据伊朗媒体报道，伊方不参加新一轮谈判的决定尚未改变。

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德黑兰市面上巨型的穆杰塔巴肖像。路透社

伊朗议长卡利巴夫警告将在战场打新牌。路透社

卡利巴夫（右二）较早前率团前往伊斯兰堡，与美方谈判。路透社

而《纽约时报》引述2名伊朗官员报道，伊朗代表团计划周二前往伊斯兰堡，与美国进行谈判。如果万斯出席谈判，伊朗国会议长卡利巴夫也将出席。

要求战争赔偿

穆杰塔巴的官方社媒账号周一则发消息说，伊朗将追究对其发动袭击的责任方并要求赔偿战事造成的损失；推动霍尔木兹海峡的管理进入新阶段；同时绝不放弃其正当权利，并将本地区所有「抵抗阵线」视为统一整体。

本月9日，穆杰塔巴就前任最高领袖哈梅内伊殉难40天和当前战事等议题发表书面讲话，提出以上3点主张。

斥美图变谈判桌为「投降桌」

国会议长卡利巴夫周二（21日）凌晨在社交平台X发文表示，美国总统特朗普试图通过封锁和违反停火协议，将谈判桌变成「投降桌」或为再度煽动战争寻找借口，但伊朗绝不接受胁迫。

卡利巴夫在社交平台X发文说：「我们不接受在威胁阴影下谈判，过去两周我们一直准备在战场上亮出新牌。」

将综合评估 决定下一步动向

而伊朗外交部发声明说，外长阿拉格齐周一与巴基斯坦副总理兼外长达尔通电话，表示伊朗将综合评估各方面因素，决定下一步行动方向。

阿拉格齐对巴基斯坦在停火谈判中发挥调解作用表达赞赏。他同时指出，美国持续挑衅和违反停火协议的行为，尤其是针对伊朗商船的威胁和行动，以及前后矛盾的立场及威胁性言论，是推动外交进程的主要障碍。

声明说，阿拉格齐和达尔强调，将继续保持沟通与磋商，以促进地区和平与稳定。