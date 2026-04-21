高市早苗向靖国神社供奉祭品 外交部：严厉谴责日方消极动向

日本首相高市早苗今日（21日）以内阁总理大臣名义，向供奉二战甲级战犯的靖国神社供奉名为「真榊」的祭品。日媒早前引述知情人士报道，考虑到日本和中国、南韩之间的关系，首相高市早苗拟不在春季例大祭期间进行参拜。



高市早苗向靖国神社供奉祭品后，外交部发言人郭嘉昆今日表示，中方坚决反对、严厉谴责日方有关靖国神社的消极动向，已向日方提出严正交涉，强烈抗议。

郭嘉昆指出，靖国神社是日本军国主义对外发动侵略战争的精神工具和象征，是事实上的「战犯神社」。今年是东京审判开庭80周年，令人愤慨的是，80年后的今天，臭名昭著的靖国神社仍然供奉著对侵略战争负有直接罪责的日本二战甲级战犯，日本官员、政客多次前往参拜或供奉祭品、祭祀费。日方在靖国神社问题上的消极动向，实质是对自身罪责的逃避、对历史公正的亵渎、对被侵略国家的挑衅，更是对二战胜利成果的挑战，遭到国际社会一致谴责和坚决反对。

解放军官媒「钧正平」较早前亦发文指，靖国神社供奉著沾满亚洲人民鲜血的二战甲级战犯，是军国主义招魂所。日本政客屡行此事，本质就是为侵略历史翻案，为战争罪责洗白。在东京审判开庭80周年之际，「拜鬼常客」再次上演政治挑衅戏码，性质极为恶劣。此举公然破坏战后国际秩序，加剧地区紧张对立。历史不容亵渎，挑衅必遭反噬。日本若执迷不悟，只会自陷道义孤立，给地区和平稳定埋下更大隐患。

被指图为战争罪责洗白

周二是靖国神社春祭首日，这是高市就任首相后，首度迎接靖国神社的例大祭。根据《时事通信社》与日本放送协会（NHK）等日媒报道，据信高市今次选择不参拜是考量到北京当局对她的「台湾有事」言论反弹升高，加上日韩关系正透过领袖间的「穿梭外交」改善，因此有所顾虑。

高市早苗向靖国神社供奉祭品。路透社

图为2014年，时任自民党政策会长的高市早苗（左二）参拜靖国神社。路透社

周二是靖国神社春祭首日。靖国神社官网

任首相前几乎每年参拜

日本政界人士参拜靖国神社，往往会引发中国、南韩的强烈不满和抗议。高市过去在担任总务大臣等内阁职务期间，几乎每年都会在春、秋季的例大祭及8月15日的「终战日」参拜靖国神社。但她去年当选自民党总裁后，未有在秋祭参拜神社，而是以自民党总裁身份自费供奉「玉串料」（祭祀费）。她当时回应会否参拜靖国神社时称，靖国神社是纪念战争死难者的设施，怎样纪念战争死难者及祈求和平，会在适当时候决定。

靖国神社位于东京千代田区，神社内供奉有包括东条英机在内的14名二战甲级战犯。长期以来，日本部分政客、国会议员坚持参拜靖国神社，引发日本国内众多爱好和平人士和国际社会强烈反对。

安倍参拜曾招美国外交谴责

自2013年以来，日本首相未曾参拜此神社，但高市的前任石破茂与岸田文雄曾定期为春秋两季祭献上供品。

每年，数十位国会议员在节庆期间及8月日皇宣布日本投降的周年纪念日期间前往参拜。

前首相安倍晋三于2013年参拜该神社，激起中国与南韩的愤怒，并遭到亲密盟友美国罕见的外交谴责。