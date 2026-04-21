高市早苗以首相名义 向靖国神社供奉祭品 传顾虑中韩反应未参拜

日本首相高市早苗周二（21日）以内阁总理大臣名义，向供奉二战甲级战犯的靖国神社供奉名为「真榊」的祭品。日媒早前引述知情人士报道，考虑到日本和中国、南韩之间的关系，首相高市早苗拟不在春季例大祭期间进行参拜。

周二是靖国神社春祭首日，这是高市就任首相后，首度迎接靖国神社的例大祭。根据《时事通信社》与日本放送协会（NHK）等日媒报道，据信高市今次选择不参拜是考量到北京当局对她的「台湾有事」言论反弹升高，加上日韩关系正透过领袖间的「穿梭外交」改善，因此有所顾虑。

高市早苗向靖国神社供奉祭品。路透社

图为2014年，时任自民党政策会长的高市早苗（左二）参拜靖国神社。路透社

周二是靖国神社春祭首日。靖国神社官网

任首相前几乎每年参拜

日本政界人士参拜靖国神社，往往会引发中国、南韩的强烈不满和抗议。高市过去在担任总务大臣等内阁职务期间，几乎每年都会在春、秋季的例大祭及8月15日的「终战日」参拜靖国神社。但她去年当选自民党总裁后，未有在秋祭参拜神社，而是以自民党总裁身份自费供奉「玉串料」（祭祀费）。她当时回应会否参拜靖国神社时称，靖国神社是纪念战争死难者的设施，怎样纪念战争死难者及祈求和平，会在适当时候决定。

靖国神社位于东京千代田区，神社内供奉有包括东条英机在内的14名二战甲级战犯。长期以来，日本部分政客、国会议员坚持参拜靖国神社，引发日本国内众多爱好和平人士和国际社会强烈反对。

安倍参拜曾招美国外交谴责

自2013年以来，日本首相未曾参拜此神社，但高市的前任石破茂与岸田文雄曾定期为春秋两季祭献上供品。

每年，数十位国会议员在节庆期间及8月日皇宣布日本投降的周年纪念日期间前往参拜。

前首相安倍晋三于2013年参拜该神社，激起中国与南韩的愤怒，并遭到亲密盟友美国罕见的外交谴责。