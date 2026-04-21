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有片｜墨西哥旅游点爆骇人枪击1死4伤 凶徒金字塔顶乱枪扫射后自尽亡 游客惊恐走避

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更新时间：07:27 2026-04-21 HKT
发布时间：07:27 2026-04-21 HKT

 

墨西哥著名古迹及旅游胜地特奥蒂瓦坎（Teotihuacan）金字塔，于当地时间周一发生骇人枪击案。一名男子在金字塔顶端向人群乱枪扫射，导致一名加拿大籍女游客身亡，另有4人受伤。枪手在行凶后随即自杀身亡。加拿大及墨西哥政府均对事件表示震惊，正密切调查凶徒动机。

金字塔顶连响多下枪声 群众惊恐走避

事发于距离墨西哥城约四十公里的特奥蒂瓦坎考古遗址。据当地新闻媒体发布的片段显示，一名男子手持枪械站在其中一座金字塔顶部，现场传出多声枪响。游客闻声惊慌失措，纷纷拔足跑下金字塔或找寻掩护走避。墨西哥州安全秘书处证实，现场发现两具尸体，分别为该名加拿大女子及疑似自杀的枪手。

加拿大外交部长阿南德（Anita Anand）随后证实，事件中还有一名加拿大公民受伤，并对这宗「恐怖的枪支暴力行为」表示痛心，外交部已派员为受害者家属提供领事协助。

伤者包括多国游客 凶徒疑为独狼

墨西哥州安全秘书长卡斯塔涅达（Cristóbal Castañeda）在现场向记者表示，事件中共有四人受枪伤，包括一名加拿大籍、一名俄罗斯籍及两名哥伦比亚籍人士；另有两人则在走避逃跑时不慎摔伤。初步报告显示，枪手疑为独自行动，且属「直接攻击」，但目前要确定其身分及行凶动机尚言之过早。

墨西哥总统辛鲍姆（Claudia Sheinbaum）对事件表示深切遗憾，并向受害者家属致以诚挚慰问，强调政府正全力调查真相。

特奥蒂瓦坎金字塔是墨西哥最受欢迎的景点之一，去年吸引超过一百八十万人次到访。加拿大政府早前已对墨西哥发出旅游警示，呼吁公民因当地犯罪率及绑架案频繁，需保持高度警惕。虽然事发所在的墨西哥州并未被列入「不建议前往」区域，但这宗发生在世界文化遗产的血案，已严重打击当地的旅游安全形象。

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