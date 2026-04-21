伊朗局势｜以色列士兵黎巴嫩南部捣毁耶稣像惹愤慨 内塔尼亚胡：震惊难过

网上近日疯传一名以色列国防军（IDF）士兵在黎巴嫩南部砸毁耶稣雕像的画面，引发国际舆论及基督教社群强烈愤慨。以色列军方周一证实影像属实，已揪出涉事士兵并展开调查。总理内塔尼亚胡及外长萨尔相继发表声明，严词谴责该行为「可耻」且违背国家价值观，并向受伤害的基督徒致歉。

以军承诺协助修复雕像

涉事地点为黎巴嫩南部基督徒村庄德贝尔（Debel），距离以色列边境仅约五公里。该村隶属黎巴嫩最大的东仪天主教会——马龙派（Maronite Church）。周日开始，一张身穿以军制服士兵捣毁耶稣像的照片在网络迅速流传。从另一支影片可见，被砸毁的耶稣像两手前臂断开，散落两旁，十字架亦断开两截。

以军周日晚间确认影像真实性，并于周一宣布已锁定该名士兵。总理内塔尼亚胡在社交平台X发文，对事件表示「震惊与难过」，强调军方正进行刑事调查，将对肇事者采取严厉的纪律处分。外交部长萨尔亦斥责该行为「严重且可耻」，直言此举与以色列价值观背道而驰，并向感到被冒犯的基督徒深表歉意。

除政界外，犹太社群领袖亦纷纷开火。奥尔托拉石（Ohr Torah Stone）教育网络主席布兰德拉比（Dr. Kenneth Brander）指出，此等亵渎行为违反了犹太教尊重所有信仰的教义。圣地基督教论坛协调员阿布纳萨尔（Wadi Abunassar）则直言，面对此类侵犯行为「无法保持沉默」，必须将肇事者绳之以法。

以军发言人肖沙尼（Nadav Shoshani）中校强调，该士兵的行为完全不符部队期望，北方司令部正按指挥链严肃处理。为平息争议，以军承诺除了会对相关责任人采取适当措施外，亦将协助当地社区将耶稣雕像复位并进行修复。

黎巴嫩是中东基督教人口比例最高的国家之一，基督徒约占总人口四成六，其中马龙派在当地具高度政治与社会影响力。