伊朗局势｜伊军舰遭美鱼雷击沉逾80死 幸存者忆恐怖时刻：他们想杀光所有人

上月在印度洋遭美军潜艇袭击沉没的伊朗军舰「德纳号」（IRIS Dena），一名幸存船员现身说法，披露导致逾80多名同袍罹难的惨剧细节。他控诉美军在非作战水域且毫无预警下发动袭击，且从攻击位置推断，该次攻击旨在置全船人员于死地。

指遭首枚鱼雷击中后无人伤亡

幸存水兵莫梅内（Hamed Momeneh）是该舰32名获救者之一。他接受伊朗媒体访问时忆述，事发于上月四日凌晨约三时至三时半，当时「德纳号」正航行至斯里兰卡加勒（Galle）西北约四十海里处。他指控：「袭击完全违反国际海事法，当时并非作战区域，我们亦未收到任何警告，攻击是由一艘潜艇发动的。」

莫梅内透露，当美军潜艇发射第一枚MK-48型鱼雷时，舰上全体成员均在岗位守候，幸运地首轮打击并未造成伤亡。然而，他质疑美军的动机：「如果他们的目标只是损毁军舰，大可以攻击其他部位。他们的首要目标是要杀死所有船员。」他强调，当时没有任何船员选择弃船，「对我们而言，德纳号就像伊朗的领土，离开是没有意义的，每个人都坚守阵地直到最后。」

苦守21小时被逼跳船

据悉，船员在受袭后一直留在舰上尝试自救，直至当晚十一时，因船身严重损毁才被迫跳海，并尝试游向斯里兰卡海岸。事件发生前，「德纳号」刚参加完印度海军举行的「米兰」（MILAN）年度海上联合演习，正从印度东部港口启程返回伊朗。从美国防部事后在社交平台发布的影片可见，当鱼雷击中伊朗军舰时，甲板上骤然起火，海面上击起巨大浪花。这是自第二次世界大战以来，美军罕有在实战中出动鱼雷击沉任务美军暂未就指控置评

是次袭击造成惨重伤亡，事后搜救人员共寻获八十七具遗体，另有三十二人获救。伊朗塔斯尼姆通讯社（Tasnim）及伊朗驻外使馆均转载了这段生还者的控诉，借此抨击美军暴行。目前美伊两国因地区战火导致关系极度紧张，美国军方暂未对这名水手的指控作出回应。