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日本东北7.7级地震︱两次上修震级 去年12月青森7.5地震后首发「后发提醒资讯」

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更新时间：20:43 2026-04-20 HKT
发布时间：20:43 2026-04-20 HKT

日本东北三陆外海今（20）日下午发生强烈地震，日本气象厅连续两次修正规至7.7，并于晚间发布「后发地震提醒资讯」，警告后续「发生巨大地震的可能性升高」。

日本共同社、NHK报道，日本气象厅晚间表示，在重新仔细检视资料后，已将地震规模从7.5再上修至7.7，震央深度从原先的10公里更新为19公里，并将地震发生时间从下午4时53分更新为下午4时52分。

修订震源深度为19公里

气象厅于后召开记者会发布「北海道和三陆近海后发地震提醒资讯」，警告后续「发生巨大地震的可能性升高」，要求北海道、东北及关东共7县、182个市町村采取防灾应对措施。

有鉴于千岛海沟及日本海沟周边地区发生大地震的可能性比平日还高，日本政府及气象厅呼吁民众遵循政府发布的资讯，采取防灾应对措施。

此次发布「后发地震提醒资讯」，是去（2025）年12月青森县东部外海发生7.5地震以来，首度发布此类警报。

「北海道和三陆近海后发地震提醒资讯」，指的是从北海道至岩手县外海的「千岛海沟」与「日本海沟」及其周边区域，发生7级左右地震时，为提醒民众注意后续可能发生的大地震而发布的资讯。

「后发地震提醒资讯」维持一周

发布「后发地震提醒资讯」的条件是，北海道根室外海至东北三陆外海的巨型地震假设震源区，以及该区域外侧发生规模7以上地震时才会发布。

当发布「后发地震提醒资讯」，民众应确认避难场所及移动路线，准备好可随时携带的紧急避难包以利于立即逃生，并固定家具以防倾倒，同时检查食品、饮用水、卫生用品等储备物资，确认平时防灾准备是否完善，发布此资讯并非指示民众立即避难，发布期间将维持一周。

提醒民众随时带避难包逃生

日本政府强调，当发布「后发地震提醒资讯」，「也不一定意味著会发生大地震」，根据全球案例，在发生规模7地震后，引发规模8大地震的机率约为百分之一，发生规模9地震的机率更低。气象厅也已将所有海啸警报下调为海啸注意报，但仍呼吁民众远离沿岸和河边。

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