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日本东北7.7级地震︱东京駅人气店ADA LAB鱼缸现「惊涛骇浪」 多条新干线紧急停驶︱有片

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更新时间：16:54 2026-04-20 HKT
发布时间：16:54 2026-04-20 HKT

日本气象厅警示，东北海域于当地时间下午4时53分发生7.7级地震。东北多个地区出现强震。无数网民在社交平台报平安及转告地震一刻的情况。

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有身在东京的网民在小红书分享地震情况，「晃悠了差不多三分钟」，「坐标东京，大楼晃得头晕，第一次晃这么久」，更有人当时在东京駅知名购物商店「ADA LAB」，场内鱼缸的水都不断摇晃。

新干线列车一度停驶

有消息指，地震过后日本多条新干线路线服务受影响。JR App
有消息指，地震过后日本多条新干线路线服务受影响。JR App
有乘座新干线的网民指，列车一度停驶，车厢照明亦中断。@kmomo12322
有乘座新干线的网民指，列车一度停驶，车厢照明亦中断。@kmomo12322
人气商店ADA LAB鱼缸现「惊涛骇浪」。小红书@neoooooo
人气商店ADA LAB鱼缸现「惊涛骇浪」。小红书@neoooooo

地震过后，多区出现停电，多条新干线服务受影响，其中东北新干线东京至新青森暂停营运，上越新干线和北陆新干线正常运作。

在X平台上亦有网民发文称，当时自己正在新干线列车上，突然因为地震停了下来，车厢也停电了。幸好列车已经恢复运行。惟网民未有交代自己当时身在哪区。

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