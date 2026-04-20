日本东北7.5级地震︱东京駅人气店ADA LAB鱼缸现「惊涛骇浪」 多条新干线紧急停驶︱有片
更新时间：16:54 2026-04-20 HKT
发布时间：16:54 2026-04-20 HKT
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日本气象厅警示，东北海域于当地时间下午4时53分发生7.4级地震。东北多个地区出现强震。无数网民在社交平台报平安及转告地震一刻的情况。
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有身在东京的网民在小红书分享地震情况，「晃悠了差不多三分钟」，「坐标东京，大楼晃得头晕，第一次晃这么久」，更有人当时在东京駅知名购物商店「ADA LAB」，场内鱼缸的水都不断摇晃。
新干线列车一度停驶
地震过后，多区出现停电，多条新干线服务受影响，其中东北新干线东京至新青森暂停营运，上越新干线和北陆新干线正常运作。
在X平台上亦有网民发文称，当时自己正在新干线列车上，突然因为地震停了下来，车厢也停电了。幸好列车已经恢复运行。惟网民未有交代自己当时身在哪区。
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