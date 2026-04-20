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日本东北7.7级地震︱当局：留意未来2至3天或有同规模地震 182市镇存超级地震风险︱有片

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更新时间：20:20 2026-04-20 HKT
发布时间：20:20 2026-04-20 HKT

日本气象厅（JMA）警示，东北海域于当地时间下午4时53分发生7.4级地震，当局发布海啸警告，其中岩手县及北海道中部太平洋沿屽将出现3米高海啸，要求民众立即撤离。当局初时录得是次地震为7.4级，随后先修正至7.5级，随后再修正至7.7级。

日本气象厅于地震过后举行记者会，提醒受地震影响区域民众在未来一周左右时间内，特别是未来2到3天内，警惕发生同等规模地震的风险，同时呼吁当地民众继续采取避难措施，直至海啸警报和海啸注意报解除。

相关新闻：日本东北7.7级地震︱两次上修震级 去年12月青森7.5地震后首发「后发提醒资讯」

来源网址 : 日本东北77级地震两次上修震级-去年12月青森75地震后首发后发提醒资讯 | 星岛头条
https://www.stheadline.com/realtime-world/3564038/

截至当地下午5时30分左右，岩手县、青森县、北海道三地警方暂未确认到因地震造成损害的信息。

对日本北部发出超级地震警告

综合日媒报道，气象厅亦对日本北部发出8.0级或超级地震（mega-quake）警告，指出沿太平洋两条深海海沟发生超级地震的可能性有所增加。 警告涵盖从北海道到千叶的182个市镇。

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日本气象厅于地震当刻发出的海啸警报如下：
岩手县（预计浪高3米）
北海道中部太平洋沿岸（预计浪高3米）
青森県太平洋沿岸（预计浪高3米）
请立即撤离。

岩手久慈港现80厘米海啸

到了当地时间，岩手・久慈港5时34分出现80厘米海啸；宫古港5时22分则出现40厘米海啸；青森的八戸港6时4分现30厘米海啸。

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岩手县超市货架剧烈摇晃

地震过后，有身在青森弘前的网民则指，「在药妆店感受到了货架在晃」。

有身岩手县超市的网民发布影片，地震时，货架上的可乐剧烈摇晃，惟顾客似乎未有太紧张，如常购物。

日本气象厅消息称，青森以东近海和岩手近海已观测到海啸。

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