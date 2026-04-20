日本东北7.5级地震︱岩手县发3米高海啸警报 超市货架汽水狂摇︱有片

日本气象厅警示，东北海域于当地时间下午4时53分发生7.4级地震，当局发布海啸警告，其中岩手县及北海道中部太平洋沿屽将出现3米高海啸，要求民众立即撤离。当局初时录得是次地震为7.4级，随后修正为7.5级。

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日本气象厅海啸警报如下：

岩手县（预计浪高3米）

北海道中部太平洋沿岸（预计浪高3米）

青森県太平洋沿岸（预计浪高3米）

请立即撤离。

岩手久慈港现80厘米海啸

到了当地时间，岩手・久慈港5时34分出现80厘米海啸；宫古港5时22分则出现40厘米海啸；青森的八戸港6时4分现30厘米海啸。

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岩手县超市货架剧烈摇晃

地震过后，有身在青森弘前的网民则指，「在药妆店感受到了货架在晃」。



有身岩手县超市的网民发布影片，地震时，货架上的可乐剧烈摇晃，惟顾客似乎未有太紧张，如常购物。



日本气象厅消息称，青森以东近海和岩手近海已观测到海啸。