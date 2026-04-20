日本东北7.4级地震︱岩手县发3米高海啸警报 超市货架汽车狂摇︱有片
更新时间：16:03 2026-04-20 HKT
发布时间：16:21 2026-04-20 HKT
发布时间：16:21 2026-04-20 HKT
日本气象厅警示，东北海域于当地时间下午4时53分发生7.4级地震，当局发布海啸警告，其中岩手县及北海道中部太平洋沿屽将出现3米高海啸，要求民众立即撤离。
日本气象厅海啸警报如下：
岩手县（预计浪高3米）
北海道中部太平洋沿岸（预计浪高3米）
青森県太平洋沿岸（预计浪高3米）
请立即撤离。
此外，以下沿海地区已发布海啸警报：
青森县太平洋沿岸（预计高度1米）
宫城县（预计高度1米）
北海道东部太平洋沿岸（预计高度1米）
北海道西部太平洋沿岸（预计高度1米）
福岛县（预计高度1米）
岩手县超市货架剧烈摇晃
地震过后，有身在东京的网民即时在小红书分享地震情况，「晃悠了差不多三分钟」，「坐标东京，大楼晃得头晕，第一次晃这么久」而亦有身在青森弘前的网民则指，「在药妆店感受到了货架在晃」。
有身岩手县超市的网民发布影片，地震时，货架上的可乐剧烈摇晃，惟顾客似乎未有太紧张，如常购物。
最Hit
天气︱天文台料明起连落6日雨 低压槽、东北季候风「接力」攻港 周五、六迎降温
2026-04-19 13:19 HKT
鸡蛋为何常温卖，回家却要冷藏？专家：市售鸡蛋缺「天然角质层」是关键！
2026-04-19 10:00 HKT
长者饮茶优惠2026｜10大酒楼/中菜厅乐悠咭折扣！$2茶位/免加一/点心放题半价
2026-04-18 17:01 HKT