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日本东北7.4级地震︱岩手县发3米高海啸警报 超市货架汽车狂摇︱有片

即时国际
更新时间：16:03 2026-04-20 HKT
发布时间：16:21 2026-04-20 HKT

日本气象厅警示，东北海域于当地时间下午4时53分发生7.4级地震，当局发布海啸警告，其中岩手县及北海道中部太平洋沿屽将出现3米高海啸，要求民众立即撤离。

日本气象厅海啸警报如下：
岩手县（预计浪高3米）
北海道中部太平洋沿岸（预计浪高3米）
青森県太平洋沿岸（预计浪高3米）
请立即撤离。

此外，以下沿海地区已发布海啸警报：
青森县太平洋沿岸（预计高度1米）
宫城县（预计高度1米）
北海道东部太平洋沿岸（预计高度1米）
北海道西部太平洋沿岸（预计高度1米）
福岛县（预计高度1米）

岩手县超市货架剧烈摇晃

地震过后，有身在东京的网民即时在小红书分享地震情况，「晃悠了差不多三分钟」，「坐标东京，大楼晃得头晕，第一次晃这么久」而亦有身在青森弘前的网民则指，「在药妆店感受到了货架在晃」。

有身岩手县超市的网民发布影片，地震时，货架上的可乐剧烈摇晃，惟顾客似乎未有太紧张，如常购物。

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